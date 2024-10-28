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Президент вніс до Ради подання про звільнення генпрокурора Костіна

Розглянути подання мають на пленарному засіданні Верховної Ради України.

Президент вніс до Ради подання про звільнення генпрокурора Костіна
Андрій Костін, Генеральний прокурор України
Фото: Олександр Ратушняк

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання про звільнення генпрокурора Андрія Костіна.

Про це йдеться у проєкті постанови №12153.

"Вношу пропозицію щодо надання згоди Верховної Ради України на звільнення А.Костіна з посади Генерального прокурора. Представляти це подання на засіданні Верховної Ради України уповноважується представник президента України у Верховній Раді Г. Михайлюк", –  йдеться у документі.

Розглянути подання мають на пленарному засіданні Верховної Ради України. 

Більше на цю тему – в матеріалі "Ефект МСЕК: хто замінить Костіна в кріслі генпрокурора?".

  • Генеральний прокурор Андрій Костін оголосив про своє звільнення з посади 22 жовтня, зіславшись на засідання РНБО щодо фальшивих інвалідностей серед посадовців державних органів влади. 
  • Того ж дня голови облпрокуратур Запорізької, Рівненської, Тернопільської, Харківської, Черкаської областей і спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону написали заяви про звільнення.
  • 16 жовтня журналіст Юрій Бутусов опублікував інформацію, що 49 прокурорів Хмельниччини "на чолі з обласним прокурором Олексієм Олійником оформили інвалідність, «дахуючи» корупційну схему слуги народу Крупи у МСЕК та ПФ". Бутусов зазначив, що майже всі прокурори виявились інвалідами другої групи згідно з рішенням колишнього головного лікаря МСЕК Тетяни Крупи. Після цього Олійника звільнили з посади керівника Хмельницької облпрокуратури. 
  • Офіс генпрокурора ініціював службове розслідування. Пізніше Костін уточнив, що службове розслідування стосується не тільки хмельницьких прокурорів, а всіх органів прокуратури – всіх рівнів, включно з Офісом генерального прокурора. 
  • 22 жовтня Президент провів засідання Ради нацбезпеки та оборони щодо ситуації з МСЕК і зловживаннями посадових осіб різних державних органів із отриманням інвалідності.
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