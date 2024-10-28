Президент вніс до Ради подання про звільнення генпрокурора Костіна

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання про звільнення генпрокурора Андрія Костіна.

Про це йдеться у проєкті постанови №12153.

"Вношу пропозицію щодо надання згоди Верховної Ради України на звільнення А.Костіна з посади Генерального прокурора. Представляти це подання на засіданні Верховної Ради України уповноважується представник президента України у Верховній Раді Г. Михайлюк", – йдеться у документі.

Розглянути подання мають на пленарному засіданні Верховної Ради України.

Більше на цю тему – в матеріалі "Ефект МСЕК: хто замінить Костіна в кріслі генпрокурора?".