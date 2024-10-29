Правоохоронці перекрили канал постачання кокаїну з Європи із місячним оборотом понад 5 млн грн. Учасники схеми затримані, їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Про це повідомила пресслужба Нацполіції.
Учасники наркоугрупування налагодили схему контрабандного постачання кокаїну із країн Євросоюзу до України. Заборонений "товар" фігуранти маскували в упаковки з меленою кавою.
Організаторами злочинної схеми виявилися двоє киян віком 32 та 33 роки, один із яких наразі перебуває за кордоном. До своєї діяльності вони залучили ще трьох спільників.
Після отримання партії наркотиків зловмисники забезпечували продавали їх на території України через Телеграм-канал. Оплата за "товар" відбувалася або безготівковим розрахунком, або ж готівкою "з рук в руки", а також криптовалютою, що забезпечувало додаткову анонімність.
Спільники щомісячно отримували понад 5 мільйонів гривень прибутку.
25 жовтня правоохоронці за силової підтримки бійців спецпідрозділу КОРД та ППОП №1 ГУНП в м. Києві провели 10 одночасних санкціонованих обшуків, в результаті яких вилучили 800 грамів кокаїну, 2 кг канабісу, 5 мільйонів гривень в різній валюті, пакувальні матеріали та "чорнові" записи.
Орієнтовна вартість вилучених наркотиків за цінами "чорного" ринку становить понад 6 мільйонів гривень.
Четверо учасників затримані в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Слідчі повідомили їм про підозри за ч. 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, учинені організованою групою, або в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.
Трьом з них обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави, ще одному – з можливістю внесення застави в розмірі 908 тисяч гривень. Організатору, який перебуває за кордоном, повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України заочно.
- Нещодавно поліція ліквідувала наркокартель, учасники якого виготовляли та продавали через канали в месенджері психотропи. Дохід зловмисників сягав більше 350 млн гривень на місяць. За вчинене зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.