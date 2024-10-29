Правоохоронці перекрили канал постачання кокаїну з Європи із місячним оборотом понад 5 млн грн. Учасники схеми затримані, їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Учасники наркоугрупування налагодили схему контрабандного постачання кокаїну із країн Євросоюзу до України. Заборонений "товар" фігуранти маскували в упаковки з меленою кавою.

Організаторами злочинної схеми виявилися двоє киян віком 32 та 33 роки, один із яких наразі перебуває за кордоном. До своєї діяльності вони залучили ще трьох спільників.

Фото: Нацполіція Перекрили канал постачання кокаїну в Україну

Після отримання партії наркотиків зловмисники забезпечували продавали їх на території України через Телеграм-канал. Оплата за "товар" відбувалася або безготівковим розрахунком, або ж готівкою "з рук в руки", а також криптовалютою, що забезпечувало додаткову анонімність.

Спільники щомісячно отримували понад 5 мільйонів гривень прибутку.

25 жовтня правоохоронці за силової підтримки бійців спецпідрозділу КОРД та ППОП №1 ГУНП в м. Києві провели 10 одночасних санкціонованих обшуків, в результаті яких вилучили 800 грамів кокаїну, 2 кг канабісу, 5 мільйонів гривень в різній валюті, пакувальні матеріали та "чорнові" записи.

Фото: Нацполіція Вилучені під час обшуків докази

Фото: Нацполіція Вилучені під час обшуків докази

Орієнтовна вартість вилучених наркотиків за цінами "чорного" ринку становить понад 6 мільйонів гривень.

Четверо учасників затримані в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі повідомили їм про підозри за ч. 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, учинені організованою групою, або в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.

Фото: Нацполіція У наркоторговців провели 10 одночасних санкціонованих обшуків

Трьом з них обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави, ще одному – з можливістю внесення застави в розмірі 908 тисяч гривень. Організатору, який перебуває за кордоном, повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України заочно.