Колишнього високопосадовця ЗСУ судитимуть за незаконне збагачення та недостовірні дані у декларації

Чиновник у 2023 році незаконно отримав активи на майже 56 млн грн, зокрема автомобіль, квартиру у Києві і 53 земельні ділянки на території України.

Завершено досудове розслідування за фактом незаконного збагачення та декларування недостовірної інформації колишнім начальником Центрального управління продовольчого забезпечення Тилу Командування Сил логістики Збройних Сил України, йдеться у пресрелізі ДБР.

Розслідування проводили працівники Бюро у взаємодії з НАЗК. Обвинувальний акт направлено до суду.

Чиновник у 2023 році незаконно отримав активи на майже 56 млн грн. Зокрема йдеться про автомобіль, квартиру у Києві і 53 земельні ділянки на території України.

Крім того, підконтрольні посадовцю підприємства придбали склад площею 2 тис квадратних метри та єдиний майновий комплекс експериментального протезно-ортопедичного підприємства.

“Також посадовець вніс до щорічної декларації особи за 2022 рік, уповноваженої на функції держави, недостовірні дані про наявні у нього та членів його сім’ї активів у розмірі 2 млн грн”, ‒ зазначили у ДБР.

У березні 2024 року його взяли під варту з альтернативою внесення застави 30 млн грн.

Фігурант обвинувачується у незаконному збагачені та декларуванні недостовірної інформації (ст. 368-5, ч. 1 ст. 366-2 КК України).

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років.