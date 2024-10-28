Модернізація Patriot і дрони проти дронів. Американські новації у сфері протиповітряної оборони
Модернізація Patriot і дрони проти дронів. Американські новації у сфері протиповітряної оборони
ЗМІ: вибори у Грузії завершилися, ЦВК оприлюднила дані з 70% дільниць
ЗМІ: вибори у Грузії завершилися, ЦВК оприлюднила дані з 70% дільниць
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
У Грузії опозиція заявила, що не визнає результатів виборів
У Грузії опозиція заявила, що не визнає результатів виборів
Ефект МСЕК: хто замінить Костіна в кріслі генпрокурора?
Ефект МСЕК: хто замінить Костіна в кріслі генпрокурора?
Корейський переляк. Чому Захід мляво реагує на інформацію про військових КНДР
Корейський переляк. Чому Захід мляво реагує на інформацію про військових КНДР
У Мінекономіки розповіли, як отримати “тисячу від Зеленського”
У Мінекономіки розповіли, як отримати “тисячу від Зеленського”
Керівник Офісу Президента розповів, коли в Україні проведуть вибори
Керівник Офісу Президента розповів, коли в Україні проведуть вибори
Мирослав Шкандрій: «Міф про Росію зазнав краху»
Мирослав Шкандрій: «Міф про Росію зазнав краху»
ГоловнаПраво

Колишнього високопосадовця ЗСУ судитимуть за незаконне збагачення та недостовірні дані у декларації

Чиновник у 2023 році незаконно отримав активи на майже 56 млн грн, зокрема автомобіль, квартиру у Києві і 53 земельні ділянки на території України.

Колишнього високопосадовця ЗСУ судитимуть за незаконне збагачення та недостовірні дані у декларації
Фото: З відкритих джерел

Завершено досудове розслідування за фактом незаконного збагачення та декларування недостовірної інформації колишнім начальником Центрального управління продовольчого забезпечення Тилу Командування Сил логістики Збройних Сил України, йдеться у пресрелізі ДБР.

Розслідування проводили працівники Бюро у взаємодії з НАЗК. Обвинувальний акт направлено до суду.

Чиновник у 2023 році незаконно отримав активи на майже 56 млн грн. Зокрема йдеться про автомобіль, квартиру у Києві і 53 земельні ділянки на території України.

Крім того, підконтрольні посадовцю підприємства придбали склад площею 2 тис квадратних метри та єдиний майновий комплекс експериментального протезно-ортопедичного підприємства.

“Також посадовець вніс до щорічної декларації особи за 2022 рік, уповноваженої на функції держави, недостовірні дані про наявні у нього та членів його сім’ї активів у розмірі 2 млн грн”, ‒ зазначили у ДБР. 

У березні 2024 року його взяли під варту з альтернативою внесення застави 30 млн грн.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Фігурант обвинувачується у незаконному збагачені та декларуванні недостовірної інформації (ст. 368-5, ч. 1 ст. 366-2 КК України).

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років.

  • Раніше Печерський суд Києва арештував на два місяці із правом внесення застави у 49 млн грн депутатку Хмельницької міськради, яка була затримана за підозрою у незаконному збагаченні. У підозрюваної було виявлено понад півтора мільйона незадекларованих доларів та об’єкти нерухомості.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies