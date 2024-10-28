У Донецькій області затримали російскього агента. Ним виявився завербований окупантами 34-річний місцевий волонтер Всесвітньої продовольчої програми ООН.
Про це повідомили у СБУ та в Офісі генпрокурора.
За даними слідства, у вересні 2024 року мешканець м. Покровськ, який працював у гуманітарній продовольчій програмі та представляв благодійну організацію, отримав через Telegram пропозицію від представника ФСБ РФ співпрацювати. Чоловік погодився допомагати у підривній діяльності на шкоду Україні.
Виконуючи вказівки куратора, підозрюваний збирав дані про розташування українських військових у Покровському районі. Під час поїздок він фіксував місця розташування особового складу, артилерійських установок, засобів радіоелектронної боротьби, укріплень, окопів та бліндажів, а також робив фото автошляхів. Зловмисник надсилав ворогу графічні координати та скриншоти з «Google Maps».
Частина координат, які він передав, використовувалася ворогом для атак дронами та артилерією.
Контррозвідники СБУ викрили агента ще на початковому етапі його розвідактивності та затримали. Синхронно було проведено комплексні заходи для убезпечення позицій Сил оборони.
Під час обшуків у затриманого вилучено мобільний телефон з анонімним чатом у месенджері, який він використовував для комунікації із співробітником ФСБ.
На підставі отриманих доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
- Нещодавно СБУ затримала російського агента, який шпигував за оборонцями Куп’янська.
- Викрили пару російських агентів, які наводили ракети на 5 областей України. Зрадники коригували повітряні удари рашистів по Донецькій, Київській, Чернігівській, Полтавській та Черкаській областях.
- Працівника Укрзалізниці, який наводив удари РФ по ешелонах ЗСУ, засудили до довічного ув'язнення.