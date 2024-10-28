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На Донеччині затримали псевдоволонтера ООН, який шпигував за оборонцями Покровська

Зрадником виявився завербований окупантами 34-річний місцевий волонтер Всесвітньої продовольчої програми ООН.

На Донеччині затримали псевдоволонтера ООН, який шпигував за оборонцями Покровська
Затриманий у Покровську зрадник
Фото: СБУ

У Донецькій області затримали російскього агента. Ним виявився завербований окупантами 34-річний місцевий волонтер Всесвітньої продовольчої програми ООН.

Про це повідомили у СБУ та в Офісі генпрокурора. 

За даними слідства, у вересні 2024 року мешканець м. Покровськ, який працював у гуманітарній продовольчій програмі та представляв благодійну організацію, отримав через Telegram пропозицію від представника ФСБ РФ співпрацювати. Чоловік погодився допомагати у підривній діяльності на шкоду Україні.

Затриманий на Донеччині псевдоволонтер
Фото: Офіс генпрокурора
Затриманий на Донеччині псевдоволонтер

Виконуючи вказівки куратора, підозрюваний збирав дані про розташування українських військових у Покровському районі. Під час поїздок він фіксував місця розташування особового складу, артилерійських установок, засобів радіоелектронної боротьби, укріплень, окопів та бліндажів, а також робив фото автошляхів. Зловмисник надсилав ворогу графічні координати та скриншоти з «Google Maps».

Частина координат, які він передав, використовувалася ворогом для атак дронами та артилерією.

Посвідчення волонтера-зрадника
Фото: СБУ
Посвідчення волонтера-зрадника

Контррозвідники СБУ викрили агента ще на початковому етапі його розвідактивності та затримали. Синхронно було проведено комплексні заходи для убезпечення позицій Сил оборони.

Під час обшуків у затриманого вилучено мобільний телефон з анонімним чатом у месенджері, який він використовував для комунікації із співробітником ФСБ.

Переписка зрадника
Фото: СБУ
Переписка зрадника
Переписка зрадника із РФ
Фото: СБУ
Переписка зрадника із РФ

На підставі отриманих доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

  • Нещодавно СБУ затримала російського агента, який шпигував за оборонцями Куп’янська.
  • Викрили пару російських агентів, які наводили ракети на 5 областей України. Зрадники коригували повітряні удари рашистів по Донецькій, Київській, Чернігівській, Полтавській та Черкаській областях.
  • Працівника Укрзалізниці, який наводив удари РФ по ешелонах ЗСУ, засудили до довічного ув'язнення.
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