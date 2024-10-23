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У дохід держави стягнуть активи Повалій, зокрема права на 9 музичних творів

Триває строк на апеляційне оскарження.

У дохід держави стягнуть активи Повалій, зокрема права на 9 музичних творів
Фото: Макс Левин

Вищий антикорупційний суд задовольнив позовні вимоги Мін’юсту про застосування санкції до співачки Таїсії Повалій, яка зараз живе у Москві та яка отримала підозру від СБУ.

Про це йдеться у повідомленні суду та Мін'юсту.

Стягнуть у дохід держави:

  • транспортний засіб BMW;
  • пристрій вітчизняного виробництва для відстрілу набоїв, споряджених гумовими або аналогічними за своїми властивостями еластичними метальними снарядами несмертельної дії;
  • майнові права на музику та слова до 9 творів («Обніму тебя», «Любіть, понімать і слушать», «Ангели-хранітелі», «Назавжди», «Просто я хочу», «Бусінки любви», «Больше чєм блізко», «Я лєчу в даль с тобой сінюю», «Доброє утро»).

Також стягнуто активи щодо яких вона може прямо чи опосередковано вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження:

  • 7 земельних ділянок, розташованих у Київській області, загальною площею 9, 3095 га;
  • житловий будинок загальною площею 442,8 кв. м.;
  • домоволодіння загальною площею 101 кв.м.;
  • транспортний засіб BMW Х5;
  • три пристрої вітчизняного виробництва для відстрілу набоїв, споряджених гумовими або аналогічними за своїми властивостями еластичними метальними снарядами несмертельної дії та мисливської гладкоствольної зброї.

Повалій може подати апеляцію на рішення Вищого антикорупційного суду сама чи через представника упродовж п’яти днів з дня проголошення рішення суду.

  • Повалій – українська та російська поп-співачка, авторка пісень, народна артистка України, колишня народна депутатка України від партії «Партії регіонів» (2012-2014 роки). Вона наразі мешкає в м. москва та є відомою через свої проросійські погляди.
  • В Україні пропонували забрати у Повалій звання "народної артистки" ще в 2018 році. 
  • Не зважаючи на те, що Росія захопила Крим та вторглася на Донбас, після 2014 року вона продовжувала їздити в Росію і дякувала росіянам за прийом. Більше того одразу після анексії Криму Повалій їздила туди з концертом до "Дня Росії".
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