Повалій отримала підозру від СБУ за трьома статтями

Служба безпеки повідомила про заочну підозру колишній депутатці від Партії Регіонів, співаці-запроданці Таїсії Повалій, яка виправдовує війну Росії проти України.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Напередодні повномасштабного вторгнення Повалій виїхала до РФ, де отримала громадянство та публічно підтримала Кремль. Під час інтерв’ю московському інтернет-виданню колаборантка вихваляла Путіна та закликала до захоплення всієї території України. Також вона намагалась дискредитувати українських захисників, які брали участь у боях за Київ.

У вересні 2023 року Повалій на запрошення терориста Леоніда Пасічника виступила на концерті у тимчасово окупованому Луганську. Тоді зі сцени вона висловилась на підтримку російських загарбників та героїзувала їхню учать у війні проти України.

"Ініційована СБУ експертиза підтвердила факти підривної діяльності зловмисниці на користь країни-агресора", - йдеться в повідомленні.

Повілій повідомили про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу: ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність); ст. 436 (публічні заклики до агресивної війни); ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною збройної агресії РФ проти України).

Зазначимо, що в Україні пропонували забрати у Повалій звання "народної артистки" ще в 2018 році. Не зважаючи на те, що Росія захопила Крим та вторглася на Донбас, після 2014 року вона продовжувала їздити в Росію і дякувала росіянам за прийом. Більше того одразу після анексії Криму Повалій їздила туди з концертом до "Дня Росії".