Сирському довіряють 40% українців, а 35% не чули про нього до лютого, - опитування

40% українців довіряють новому головнокомандувачу Збройних сил України Олександру Сирському. При цьому 35% нічого не знали про нього до лютого 2024 року.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.

21% респондентів заявили, що не довіряють Сирському, ще 4% – не визначилися .

Серед тих, хто ознайомлений з діяльністю та біографією Сирського, йому довіряють 62% опитаних і не довіряють 33%. КМІС зазначає, що це - дані за лютий. Порівнюючи з груднем минулого року , загалом показники не змінилися - 63% проти 29%.

Щодо колишнього головкома ЗСУ Валерія Залужного – у нього як і раніше найвищий рівень довіри у суспільстві. Йому довіряють 94% українців, не довіряють всього 5%. (порівняно з груднем ситуація практично не змінилася).

Також більшість українців довіряють керівнику розвідки Кирилу Буданову, президенту Володимиру Зеленському, Сергію Притулі. Так, довіра керівнику ГУР становить 66% (і цей показник зріс з 60% у грудні, у той же частка тих, хто не довіряє, майже не змінилася – 19% зараз і 20% у грудні). Довіра Зеленському становить 64% порівняно із 77% у грудні (недовіра при цьому зросла з 22% у грудні до 35% у лютому). Притулі довіряють 61%, і в його випадку також має місце зниження довіри (з 69% у грудні, недовіра зросла з 25% до 33%).

Колишній голова Верховної Ради Дмитро Разумков має близький до нуля баланс довіри-недовіри, тобто йому довіряють приблизно стільки ж, скільки і не довіряють. Так, станом на лютий йому довіряють 35% (ріст з 25% порівняно з груднем), не довіряють – 33% (у грудні було 37%), а 5% мають невизначене ставлення. Водночас 27% не знають його.

Наступні сім осіб мають від’ємний баланс довіри-недовіри, тобто їм не довіряють більше, ніж довіряють (і у всіх випадках не менше половини українців їм не довіряють). Так, меру Києва Віталію Кличку довіряють 45%, не довіряють – 51%. Довіра з грудня знизилася з 52%, а недовіра зросла з 43%.

Керівнику Офісу Президента Андрію Єрмаку довіряють 27% (у грудні було 33%), не довіряють – 61% (у грудні не довіряли 51%).

Колишньому Президенту Петру Порошенку довіряють 31%, його показник зріс з 27% у грудні. Разом з цим рівень недовіри не змінюється – 68% зараз і 68% у грудні.

І насамкінець чотири діячі з найнижчими показниками довіри. Так, народній депутатці Мар'яні Безуглій довіряють 7%, не довіряють – 65%. Юрію Бойку довіряють 10%, не довіряють – 73% (майже без змін порівняно із груднем). Юлії Тимошенко довіряють 17%, не довіряють – 82% (при цьому екс-прем’єрка покращила свої показники, у грудні співвідношення було 10% проти 87%). Олексію Арестовичу зараз довіряють 11%, не довіряють – 83% (також майже без змін за останні два місяці).

Фото: КМІС

Проведення опитування припало на період відставки Залужного. У період 5-8 лютого (до відставки) було проведено 874 інтерв’ю, потім у період 9-10 лютого (після відставки) було проведено 328 інтерв’ю. На початок лютого Зеленському довіряли загалом 64%, проте відставка головкома вплинула на показники довіри.

У лютому 2022 року, перед повномасштабним вторгненням Росії, Зеленському довіряли 37%. Після вторгнення на тлі його дій та загалом ефекту "згуртування навколо лідера" («rally around the flag») довіра йому різко зросла до 90% станом на травень 2022 року. Далі довіра Зеленському в період між травнем 2022 року і груднем 2023 року, тобто за півтора року, знизилася на 13 п.п. - з 90% до 77%. За наступних два місяці до початку лютого він втратив ще 12 п.п. - довіра знизилася з 77% до 65%. Одразу після відставки Залужного довіра до президента знизилася ще на 5 п.п. до 60%. Таким чином, загалом на період 5-10 лютого 64% довіряють Зеленському, але на кінець цього періоду показник становить 60%.

Фото: КМІС

Упродовж 5-10 лютого 2024 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування громадської думки «Омнібус», до якого були додані запитання щодо можливої відставки В. Залужного. Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) опитано 1202 респонденти, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим).

874 інтерв’ю були проведені до 8 лютого включно, тобто до відставки В. Залужного. Решта 328 інтерв’ю були проведені після відставки 9 і 10 лютого. Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України (у межах, які контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року). До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролювалися владою України, а також опитування не проводилося з громадянами за кордоном.