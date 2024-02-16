Уночі РФ вдарила по Полтавській області

Цієї ночі російська армія знову атакувала Миргородський район Полтавської області. Вночі було влучання на відкритій території.
На щастя, жертв та постраждалих немає. Про це повідомив голова ОВА Філіп Пронін.
"Упродовж доби на території Полтавської області 6 разів лунала повітряна тривога і тривала майже 4 години", – сказав він.
- Росіяни били по Полтавській області і днем раніше, рано вранці 15 лютого. Ворог влучив у склад, унаслідок чого там зайнялася пожежа в 100 квадратних метрів.
- Загалом від початку року окупанти близько восьми разів атакували область, використовуючи ракети і безпілотники.