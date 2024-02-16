Уночі РФ вдарила по Полтавській області

Жертв і поранених, за даними ОВА, немає.

Цієї ночі російська армія знову атакувала Миргородський район Полтавської області. Вночі було влучання на відкритій території.

На щастя, жертв та постраждалих немає. Про це повідомив голова ОВА Філіп Пронін.

"Упродовж доби на території Полтавської області 6 разів лунала повітряна тривога і тривала майже 4 години", – сказав він.