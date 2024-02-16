Внаслідок російського удару по нафтобазі на Харківщині збитки довкіллю становлять понад 30 млн гривень

Пожежа після удару РФ по нафтобазі 9 лютого

Внаслідок російських ударів 9 лютого по нафтобазі на Харківщині витекло близько 3 тис. тонн нафти. Вона потрапила у річки Уди, Лопань, Немишля, Харків.

Про це повідомила пресслужба міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.

“Маємо перші орієнтовні підрахунки збитків від забруднення водних обʼєктів. Вони складають понад 30 млн гривень. Для остаточного розрахунку потрібно провести ще низку досліджень, відібрати проби та покласти цей кейс в загальний кошик злочинів проти довкілля, які росія чинить на нашій території”, - розповів міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.

Зазначається, що приблизна площа забрудненої водної поверхні складає 780 тис. м кв.

Руслан Стрілець зауважив, що загалом з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну зафіксовано понад 3,8 тис. випадків шкоди довкіллю.

При цьому розмір збитків сягає майже 2,2 трлн гривень.

Також міністр наголосив, що Україна вперше повідомила про підозру у скоєнні екоциду російському генерал-полковнику і чотирьом його підлеглим.