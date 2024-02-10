Унаслідок атаки росіян по Харкову загинула прокурорка, її чоловік та три сини

Унаслідок атаки росіян по Харкову загинула родина прокурорки Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Ольги Путятіної.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Разом з жінкою загинули її чоловік та троє синів. Старшому Олексію було 7 років, середньому Михайлу незабаром мало виповнитися майже 4, а найменшому Павлу було лише 10 місяців.

Сімʼя опинилася заручницею вогню всередині свого ж будинку.

Ользі Путятіній було 35 років, вона працювала в органах прокуратури Харківської області з червня 2012 року. На цей час перебувала у декретній відпустці.

Фото: Офіс Генпрокурора

“Весь колектив органів прокуратури висловлює щирі співчуття рідним та близьким. Розділяємо біль та схиляємо голови в глибокій скорботі. Світла пам‘ять! Держава-терорист понесе відповідальність за кожне людське життя, яке вона забрала, − зазначили в ОГП.