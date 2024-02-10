Унаслідок атаки росіян по Харкову загинула прокурорка, її чоловік та три сини

Унаслідок атаки росіян по Харкову загинула родина прокурорки Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Ольги Путятіної.
Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.
Разом з жінкою загинули її чоловік та троє синів. Старшому Олексію було 7 років, середньому Михайлу незабаром мало виповнитися майже 4, а найменшому Павлу було лише 10 місяців.
Сімʼя опинилася заручницею вогню всередині свого ж будинку.
Ользі Путятіній було 35 років, вона працювала в органах прокуратури Харківської області з червня 2012 року. На цей час перебувала у декретній відпустці.
“Весь колектив органів прокуратури висловлює щирі співчуття рідним та близьким. Розділяємо біль та схиляємо голови в глибокій скорботі. Світла пам‘ять! Держава-терорист понесе відповідальність за кожне людське життя, яке вона забрала, − зазначили в ОГП.
- Увечері 9 лютого Росія завдала по Харкову ударів безпілотниками. Влучання зафіксували у Немишлянському районі міста.
- Внаслідок атаки загинули семеро цивільних, 57 осіб постраждали.
- Президент Володимир Зеленський висловив співчуття родинам загиблих. "Діти, які ще не встигли побачити життя й були вбиті через російське божевілля”, − сказав президент. Він пообіцяв допомогу родинам загиблих.