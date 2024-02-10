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Унаслідок атаки росіян по Харкову загинула прокурорка, її чоловік та три сини

Сімʼя загинула всередині свого ж будинку.

Унаслідок атаки росіян по Харкову загинула родина прокурорки Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Ольги Путятіної. 

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Разом з жінкою загинули її чоловік та троє синів. Старшому Олексію було 7 років, середньому Михайлу незабаром мало виповнитися майже 4, а найменшому Павлу було лише 10 місяців.

Сімʼя опинилася заручницею вогню всередині свого ж будинку.

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Ользі Путятіній було 35 років, вона працювала в органах прокуратури Харківської області з червня 2012 року. На цей час перебувала у декретній відпустці. 

Фото: Офіс Генпрокурора

“Весь колектив органів прокуратури висловлює щирі співчуття рідним та близьким. Розділяємо біль та схиляємо голови в глибокій скорботі. Світла пам‘ять! Держава-терорист понесе відповідальність за кожне людське життя, яке вона забрала, − зазначили в ОГП.

  • Увечері 9 лютого Росія завдала по Харкову ударів безпілотниками. Влучання зафіксували у Немишлянському районі міста.
  • Внаслідок атаки загинули семеро цивільних, 57 осіб постраждали.
  • Президент Володимир Зеленський висловив співчуття родинам загиблих. "Діти, які ще не встигли побачити життя й були вбиті через російське божевілля”, − сказав президент. Він пообіцяв допомогу родинам загиблих.
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