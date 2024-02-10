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Сьогодні зранку росіяни скинули чотири керовані авіаційні бомби на прикордонну територію Сумської області.

Про це повідомили у Сумській обласній військовій адміністрації.

Окупанти вдарили по Дружбівській територіальній громаді Шосткинського району.

Унаслідок авіаударів пошкоджено житлові будинки, приміщення пожежної частини та одного з підприємств.

На місці працюють всі необхідні служби.

Як інформує ОВА, попередньо, постраждалих унаслідок російської агресії немає.