Сьогодні зранку росіяни скинули чотири керовані авіаційні бомби на прикордонну територію Сумської області.
Про це повідомили у Сумській обласній військовій адміністрації.
Окупанти вдарили по Дружбівській територіальній громаді Шосткинського району.
Унаслідок авіаударів пошкоджено житлові будинки, приміщення пожежної частини та одного з підприємств.
На місці працюють всі необхідні служби.
Як інформує ОВА, попередньо, постраждалих унаслідок російської агресії немає.
- Вчора Росія вдарила по Хотінській громаді Сумщини з мінометів та обстріляла авіаційними бомбами КАБ. Загинуло три людини, чотири отримали поранення.