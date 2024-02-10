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Україні вдалося повернути з окупації ще одну дитину, – Мінреінтеграції

На підконтрольну Україні територію вдалося повернути 56 дітей.

Україні вдалося повернути з окупації ще одну дитину, – Мінреінтеграції
Фото: Командування Сил спеціальних операцій ЗС України

Україні вдалося повернути ще одну дитину з тимчасово окупованої території Запорізької області, – повідомляє Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Повернення дитини відбувалося в рамках проєкту "Шлях додому". У рамках цього проєкту додому вже вдалося повернути 56 українських дітей.

"У грудні 2023 року до Мінреінтеграції звернулася жінка на ім'я Марія. Вона просила допомогти повернути з тимчасово окупованої території Запорізької області її малолітню доньку. На момент початку повномасштабної війни дівчинка гостювала там у своїх бабусі та дідуся. Виїхати одразу вони не могли, оскільки бабуся була тяжко хвора. Перевозити її не було можливості. Забирати дівчинку самостійно батькам теж було ризиковано. Коли бабусі не стало, Марія звернулася по допомогу", – йдеться в повідомленні.

З початку повномасштабного вторгнення окупанти депортували близько 20 тисяч українських дітей на територію РФ. Цих дітей не просто переміщують, а й позбавляють української ідентичності.

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