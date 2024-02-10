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Буданов: Невизнання Судом ООН очевидних фактів матиме важливі наслідки

Йдеться про рішення Міжнародного суду ООН від 31 січня 2024 у справі "Україна проти Росії".

Буданов: Невизнання Судом ООН очевидних фактів матиме важливі наслідки
Фото: Цензор

Начальник ГУР МО України Кирило Буданов прокоментував рішення Міжнародного суду ООН у частині звинувачень держави-агресора Росії у фінансуванні тероризму. Про це повідомляє пресслужба ГУР МО з посиланням на коментар керівника української розвідки для видання “Liberation”.

"Йдеться про рішення Міжнародного суду ООН від 31 січня 2024 у справі "Україна проти росії", де москві, між іншим, були пред’явлені звинувачення у порушенні норм Конвенції про фінансування тероризму", – пишуть у відомстві. 

Згідно з трактуванням Суду, РФ не можна визнавати спонсором тероризму, оскільки російський ЗРК "Бук", яким у 2014 році вбили 298 цивільних пасажирів та членів екіпажу Боїнга МН-17, є зброєю, а не грошима.

"Це ганьба для міжнародної судової системи, це рішення суду є помилкою і катастрофою. Невизнання очевидних фактів матиме дуже важливі наслідки, передусім для багатьох цивілізованих країн", – заявив Кирило Буданов. За його словами, відповідне рішення Суду породжує серйозні ризики:  

"Якщо держава-агресор дасть [бойовикам-терористам] ЗРК, але не гроші, і вони зіб'ють цивільний "Боїнг", то, в принципі, це не буде тероризмом", – пояснив Кирило Буданов.

  • 31 січня Міжнародний суд ООН виніс рішення у справі України проти Росії щодо звинувачення у фінансування тероризму. Відповідно до рішення суду, Росія винна у порушенні Конвенції щодо фінансування тероризму за статтею №9. Міжнародний суд ООН вважає, що країна-агресор не виконала зобов’язань із розслідування випадків фінансування тероризму, на які неодноразово звертала увагу Україна.
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