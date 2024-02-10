Армія РФ тричі атакувала Одещину ударними безпілотниками: постраждало чотири людини

Вчора ввечері та сьогодні вночі російські окупанти у три хвилі атакували безпілотниками Одеську область. Внаслідок атак постраждали четверо людей.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Першу хвилю дронів росіяни спрямували по Одесі. Всі 9 "шахедів" знищили наші підрозділи протиповітряної оборони. Уламки одного зі збитих БпЛА пошкодили технічну споруду припортової інфраструктури, осколкове поранення отримав один з працівників підприємства.

Другу і третю хвилі атак ворог спрямовував по припортовій інфраструктурі Подунав’я. Сили ППО знищили 12 дронів.

Як повідомив глава військової адміністрації, там постраждали троє людей, співробітники припортових підприємств. Чоловіки отримали чисельні осколкові поранення та мінно-вибухові травми. Всі госпіталізовані. Один із постраждалих у важкому стані. Наші лікарі надають всю необхідну допомогу.

"Також ворог завдав удару по цивільній інфраструктурі Ізмаїла: понівечено технічні приміщення промислових і сервісних об’єктів, пошкоджено дорожнє покриття, вантажні та легкові автівки, в кількох житлових будинках вибити вікна, побито фасади, дахи. Також на території Ізмаїльського району внаслідок атаки, падінням уламків збитого дрона спричинено пожежу приватного будинка і гаража", — додає Олег Кіпер.