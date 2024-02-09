Внаслідок російських ударів по Сумщині загинули три людини

Наслідки російської атаки на Сумщину 9 лютого 2024 року

Сьогодні, 9 лютого, російських обстрілів зазнали Юнаківська, Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Миропільська, Великописарівська, Глухівська, Шалигинська, Есманьська, Зноб-Новгородська, Дружбівська, Середино-Будська та Свеська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 43 обстріли Сумської області, під час яких пролунало 214 вибухів.

По Хотінській громаді росіяни вдарили з мінометів та КАБами. Внаслідок влучання зруйновані житлові будинки, майстерня однієї з агрофірм. Три людини загинули, чотири поранено.

Також КАБами та мінометами російські військові атакували Юнаківську громаду.

Краснопільську та Середино-Будську громади окупанти атакували з мінометів, артилерії та безпілотниками.

Великописарівську та Дружбівську громади російські окупанти також аткували з мінометів, а Свеську та Глухівську - з артилерії.

По Есманьській громаді вдарили з мінометів та безпілотником, по Миропільській - безпілотником, а по Зноб-Новгородській - ракетами з авіації та артилерією.

Артилерією та мінометами РФ вдарила по Шалигинській громаді, а по Білопільській - з мінометів, артилерії та гранатометів.