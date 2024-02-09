Сирський провів переговори з міністром оборони Франції та главою армії США

Йшлося про ситуацію на передовій і двостороннє співробітництво.

Міністр оборони України Рустем Умєров представив новопризначеного Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського міністру Збройних сил Франції Себастьєну Лекорню та голові Об’єднаного комітету начальників штабів США генералу Чарльзу Брауну.

Про це повідомляє пресслужба українського Міноборони.

Із Лекорню сторони обговорили ситуацію на передовій, шляхи досягнення бойової переваги, а також першочергові завдання головкома.

Сирський розповів Брауну про свої пріоритети на посаді Головнокомандувача ЗСУ і найближчі кроки. Співрозмовники також обговорили план дій на лінії бойового зіткнення та спланували подальше двостороннє співробітництво.