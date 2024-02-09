На мешканців Криму окупанти склали 665 матеріалів про “дискредитацію ЗС РФ”

Російська окупаційна адміністрація в Криму продовжує карати місцевих мешканців за проукраїнську позицію.

Про це повідомила пресслужба Представництва президента України в Автономній Республіці Крим.

Про посилення спротиву свідчать і нові незаконні адміністративні провадження в окупаційних судах Криму за статтею про так звану “дискредитацію ЗС РФ”.

Станом на 9 лютого 2024 року до судів Криму направлено 665 матеріалів про так звану “дискредитацію ЗС РФ”.

З них у 581 випадку були винесені постанови про накладення штрафу або приєднані до іншої справи за іншою статтею та винесені сукупне рішення.

Ще у 11 випадках розгляд матеріалів продовжується.

Загальний розмір накладених штрафів складає щонайменше 18,57 млн російських рублів. Загалом адміністративне стягнення застосовано щодо 564 осіб.