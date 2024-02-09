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На мешканців Криму окупанти склали 665 матеріалів про “дискредитацію ЗС РФ”

Загальний розмір накладених штрафів складає щонайменше 18,57 млн російських рублів. 

На мешканців Криму окупанти склали 665 матеріалів про “дискредитацію ЗС РФ”
Прапор України в горах Криму
Фото: Жовта стрічка

Російська окупаційна адміністрація в Криму продовжує карати місцевих мешканців за проукраїнську позицію. 

Про це повідомила пресслужба Представництва президента України в Автономній Республіці Крим.

Про посилення спротиву свідчать і нові незаконні адміністративні провадження в окупаційних судах Криму за статтею про так звану “дискредитацію ЗС РФ”. 

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Станом на 9 лютого 2024 року до судів Криму направлено 665 матеріалів про так звану “дискредитацію ЗС РФ”. 

З них у 581 випадку були винесені постанови про накладення штрафу або приєднані до іншої справи за іншою статтею та винесені сукупне рішення. 

Ще у 11 випадках розгляд матеріалів продовжується. 

Загальний розмір накладених штрафів складає щонайменше 18,57 млн російських рублів. Загалом адміністративне стягнення застосовано щодо 564 осіб.

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