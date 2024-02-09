Під російський гімн перейшли на службу до окупантів: майже 20 експравоохоронців з Маріуполя підозрюють у державній зраді
Під російський гімн перейшли на службу до окупантів: майже 20 експравоохоронців з Маріуполя підозрюють у державній зраді
Україна повернула 100 військових з російського полону
Україна повернула 100 військових з російського полону
Мобілізація як іспит на виживання
Мобілізація як іспит на виживання
У Нікополі вбили заступника мера
У Нікополі вбили заступника мера
Сирський став Головнокомандувачем ЗСУ
Сирський став Головнокомандувачем ЗСУ
Чинні посадовці брали участь у сепаратистських заходах на сході України 2004 року, – Схеми
Чинні посадовці брали участь у сепаратистських заходах на сході України 2004 року, – Схеми
Дзвінок за 15 000 євро: на Буковині затримали ухилянтів, яких до кордону "вели" телефоном
Дзвінок за 15 000 євро: на Буковині затримали ухилянтів, яких до кордону "вели" телефоном
Залужний повідомив про зустріч із президентом і рішення про зміни. Зеленський каже: пропонував бути в команді
Залужний повідомив про зустріч із президентом і рішення про зміни. Зеленський каже: пропонував бути в команді
Новий головнокомандувач. Що відомо про Олександра Сирського
Новий головнокомандувач. Що відомо про Олександра Сирського
ГоловнаСуспільствоВійна

Офіс Генпрокурора: Почалося розслідування розстрілу українських військовополонених, про яке стало відомо 9 лютого

Наших бійців захопили в полон поблизу с. Кліщіївки Бахмутського району.

Офіс Генпрокурора: Почалося розслідування розстрілу українських військовополонених, про яке стало відомо 9 лютого
Фото: соцмережі окупантів

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочали розслідування за фактом вбивства беззбройних українських військовополонених.

Як повідомив Офіс Генерального прокурора, йдеться про розстріл росіянами українських захисників під час захоплення позицій Сил оборони поблизу с. Кліщіївки Бахмутського району. Цей злочин зафіксували на відео, і воно з'явилося в мережі 9 лютого.

"На відео з ворожого дрону зафіксовано, що, ймовірно, командир одного з підрозділів армії держави-агресора під час штурму окопів ЗСУ віддає наказ не брати противника в полон. Під час наступу на позиції військові РФ розстріляли одного беззбройного полоненого, який виходив до них з піднятими руками. І вбили другого, кинувши гранату в бліндаж", - повідомили в Офісі Генпрокурора. Прокуратура наголосила, що вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

Досудове розслідування проводять слідчі Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях.

  • Це відео розстрілу українських захисників - не єдиний зафіксований такий злочин. 2 грудня 2023 року у медіа з'явилося відео розстрілу беззбройних українських захисників біля одного з спостережних пунктів в районі с. Степове Покровського району. Тоді група осіб в російській формі впритул розстрілює двох беззбройних військовослужбовців у формі Збройних сил України, які здавалися в полон.
  • У березні минулого року у соцмережах поширили відео, на якому російські окупанти розстріляли беззбройного українського військового Олександра Мацієвського. Спочатку чоловік у формі ЗСУ дивиться в бік, де розташована камера, а голос за кадром каже: "Знімай його". На це полонений відповідає: "Слава Україні". Після цього його розстрілюють.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies