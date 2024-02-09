Офіс Генпрокурора: Почалося розслідування розстрілу українських військовополонених, про яке стало відомо 9 лютого

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочали розслідування за фактом вбивства беззбройних українських військовополонених.
Як повідомив Офіс Генерального прокурора, йдеться про розстріл росіянами українських захисників під час захоплення позицій Сил оборони поблизу с. Кліщіївки Бахмутського району. Цей злочин зафіксували на відео, і воно з'явилося в мережі 9 лютого.
"На відео з ворожого дрону зафіксовано, що, ймовірно, командир одного з підрозділів армії держави-агресора під час штурму окопів ЗСУ віддає наказ не брати противника в полон. Під час наступу на позиції військові РФ розстріляли одного беззбройного полоненого, який виходив до них з піднятими руками. І вбили другого, кинувши гранату в бліндаж", - повідомили в Офісі Генпрокурора. Прокуратура наголосила, що вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.
Досудове розслідування проводять слідчі Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях.
- Це відео розстрілу українських захисників - не єдиний зафіксований такий злочин. 2 грудня 2023 року у медіа з'явилося відео розстрілу беззбройних українських захисників біля одного з спостережних пунктів в районі с. Степове Покровського району. Тоді група осіб в російській формі впритул розстрілює двох беззбройних військовослужбовців у формі Збройних сил України, які здавалися в полон.
- У березні минулого року у соцмережах поширили відео, на якому російські окупанти розстріляли беззбройного українського військового Олександра Мацієвського. Спочатку чоловік у формі ЗСУ дивиться в бік, де розташована камера, а голос за кадром каже: "Знімай його". На це полонений відповідає: "Слава Україні". Після цього його розстрілюють.