Офіс Генпрокурора: Почалося розслідування розстрілу українських військовополонених, про яке стало відомо 9 лютого

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочали розслідування за фактом вбивства беззбройних українських військовополонених.

Як повідомив Офіс Генерального прокурора, йдеться про розстріл росіянами українських захисників під час захоплення позицій Сил оборони поблизу с. Кліщіївки Бахмутського району. Цей злочин зафіксували на відео, і воно з'явилося в мережі 9 лютого.

"На відео з ворожого дрону зафіксовано, що, ймовірно, командир одного з підрозділів армії держави-агресора під час штурму окопів ЗСУ віддає наказ не брати противника в полон. Під час наступу на позиції військові РФ розстріляли одного беззбройного полоненого, який виходив до них з піднятими руками. І вбили другого, кинувши гранату в бліндаж", - повідомили в Офісі Генпрокурора. Прокуратура наголосила, що вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

Досудове розслідування проводять слідчі Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях.