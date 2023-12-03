Офіс Генпрокурора розпочав розслідування справи про розстріл двох українських військових окупантами на Донеччині

Вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

У мережі з'явилося відео з розстрілом беззбройних військовослужбовців ЗСУ у Покровському районі За цим фактом розпочато розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством, повідомляють в Офісі Генерального прокурора.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

"2 грудня 2023 року у медіа було поширено відео розстрілу беззбройних українських захисників російськими військовослужбовцями. За попередніми даними, це сталося біля одного з спостережних пунктів в районі с. Степове Покровського району.

На відео зафіксовано, як група осіб в російській формі впритул розстрілює двох беззбройних військовослужбовців у формі Збройних Сил України, які здавалися в полон", – йдеться у повідомленні.

Нараз слідчі та прокурори розпочали розслідування за цим фактом.

Вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

Нагадаємо, вчора ввечері аналітична група DeepState опублікувала відео ймовірного розстрілу росіянами двох українських полонених під Авдіївкою, біля Степового. У Збройних силах заявили, що відео перевіряють, при цьому зазначили, що російські окупанти щоденно цинічно порушують звичаї ведення війни.