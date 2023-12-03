Японія надає українцям статус, прирівняний до біженців

Програма стосується людей, які покинули зони конфлікту, але не відповідають статусу біженця.

Японський уряд розпочав нову програму підтримки іноземних громадян, у тому числі українців, які покинули зони конфлікту, але не відповідають критеріям Японії щодо статусу біженця. Евакуйовані, які відповідають вимогам, будуть визнані такими, хто прирівняні до біженців, – пише NHK.

Програму ввели в дію 1 грудня з огляду на людей з України.

"За бажанням евакуйовані можуть отримати уроки японської мови та інші вказівки щодо життя в Японії. Вони також матимуть право на фінансову підтримку", – пише видання.

Як заявляє Агентство імміграційних служб, воно зробить усе можливе, щоб безперебійно реалізовувати програму та забезпечити отримання відповідної допомоги тими, кого визнали евакуйованими.

Нагадаємо, уряд Німеччини затвердив поставу, якою українцям продовжили посвідки на проживання у ФРН до 4 березня 2025 року.