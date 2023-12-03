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У Парижі невідомий напав на туристів біля Ейфелевої вежі

Один тутрист загинув, ще двоє – з пораненнями.

У Парижі невідомий напав на туристів біля Ейфелевої вежі
Ейфелева вежа підсвічується кольорами прапора Ізраїлю під час мітингу на підтримку Ізраїлю в Парижі, 9 жовтня 2023 року.
Фото: EPA/UPG

Напередодні у центрі Парижа біля Ейфелевої вежі невідомий напав на туристів. Внаслідок нападу одна людина загинула, ще двоє отримали поранення. Свідки повідомили, що перед тим як напасти, 26-річний чоловік кричав фразу "Аллах акбар", пише Reuters з посиланням на заяву міністра внутрішніх справ Джеральда Дарманіна.

Зазначається, що чоловік спершу напав з ножем на пару туристів чоловік на набережній Гренель, за кілька метрів від Ейфелевої вежі, внаслідок чого громадянин Німеччини отримав смертельні поранення.

Потім він напав з молотком на двох інших людей, вигукуючи "Аллах Акбар", перш ніж був заарештований.

За словами французького міністра, 26-річний підозрюваний сказав поліції, що він засмучений тим, що "так багато мусульман гине в Афганістані і Палестині", а також засмучений ситуацією в секторі Гази.

Нагадаємо, Паризька прокуратура почала розслідування нанесення десятків зірок Давида на стінах будинків міста та передмість. Ці графіті розглядають як антисемітські та загрозливі на тлі війни між Ізраїлем та ХАМАС.

Президент Франції Емануель Макрон пообіцяв Ізраїлю підтримку. Він назвав боротьбу з терористичними угрупованнями обов’язком. За його словами, цільові операції є необхідністю.

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