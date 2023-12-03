З’явилось відео розстрілу росіянами двох українських полонених під Авдіївкою, у ЗСУ відреагували
З’явилось відео розстрілу росіянами двох українських полонених під Авдіївкою, у ЗСУ відреагували
СБУ пояснила, чому Порошенка не випустили з України у відрядження. "Євросолідарність" відреагувала (доповнено)
СБУ пояснила, чому Порошенка не випустили з України у відрядження. "Євросолідарність" відреагувала (доповнено)
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
На Львівщині створюють зенітний комплекс, який позиціонують аналогом німецького Gepard, – Козицький
На Львівщині створюють зенітний комплекс, який позиціонують аналогом німецького Gepard, – Козицький
​Шмигаль: Українські пенсіонери отримають щомісячну доплату до пенсії залежно від віку
​Шмигаль: Українські пенсіонери отримають щомісячну доплату до пенсії залежно від віку
Волонтери скаржаться, що з ночі стоять у чергах на кордоні через нові правила ввезення гуманітарки. Пояснюємо, що відбувається
Волонтери скаржаться, що з ночі стоять у чергах на кордоні через нові правила ввезення гуманітарки. Пояснюємо, що відбувається
Колишній головнокомандувач ЗСУ Муженко вважає, що Україні треба перейти в оборону і повністю переформатувати фронт
Колишній головнокомандувач ЗСУ Муженко вважає, що Україні треба перейти в оборону і повністю переформатувати фронт
Чи справді Захід зменшує рівень допомоги, щоб змусити нас до переговорів?
Чи справді Захід зменшує рівень допомоги, щоб змусити нас до переговорів?
​Данінг, Крюгер і план замислу
​Данінг, Крюгер і план замислу
ГоловнаСвіт

Понад 2,5 тисячі вантажівок перебуває у черзі на українсько-польському кордоні

Польські перевізники продовжують страйк.

Понад 2,5 тисячі вантажівок перебуває у черзі на українсько-польському кордоні
Фото: Мінрозвитку громад і територій

Через блокування кордонів польськими перевізниками на кордону у сторону України утворилася черга з понад 2,5 тисячі вантажівок. Про це розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

"Чотири напрямки, де учасники акції по той бік кордону на під’їзних шляхах блокують можливість руху для вантажних транспортних засобів – це напрямки пункту пропуску "Ягодин", "Краківець", "Рава -Руська". І з 23 числа ще додався напрямок пропуску "Шегині". Станом на ранок сьогодні за інформацією, яку ми маємо від польських прикордонників, у черзі в бік України перебуває більше 2,5 тисяч вантажних транспортних засобів", – зазначає Демченко.

Він додає, що рух для автобусів і для легкових транспортних засобів не блокується ні на виїзд із Польщі, ні на в’їзд в цю країну. Щодо руху гуманітарних вантажів, то він відбувається в невеликому кількісному показнику.

"Вони (гуманітарні вантажі, ред.) пропускатимуться через кордон — швидкопсувні, важливі вантажі для України, мені складно сказати, що забезпечується повний пропуск. Це треба вже повністю дивитися по тим чергам і по тим вантажним транспортним засобам, які перебувають на території Польщі", — пояснює речник.

Нагадаємо, міністр інфраструктури Польщі Алвін Гаджадхур повідомив, що контроль, який досі здійснюється на польсько-українському кордоні, буде посилено для українських вантажівок.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies