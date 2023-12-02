Голова Бюро нацбезпеки Польщі вважає, що Росія за кілька років може напасти на країни східного флангу НАТО

При цьому американські та німецькі аналітики вважають, що це може статися за 5-9 років.

Країни, розташовані на східному фланзі НАТО, мають часові рамки максимум у три роки для підготовки до стримування агресії Росії, якщо хочуть уникнути війни.

Про це в інтерв’ю польському виданню Nasz Dziennik заявив голова Бюро національної безпеки Польщі Яцек Шєвєра (Jacek Siewiera), повідомляє Укрінформ.

Відповідаючи на запитання, чи він погоджується з твердженням Німецького товариства закордонної політики про те, що Росія може напасти на країни НАТО і вони мають 5-9 років на підготовку до цього, Шєвєра зазначив, що це може статися ще раніше.

“На жаль, так. Цей аналіз збігається з американськими дослідженнями. Проте, як на мене, часові рамки, представлені німецькими аналітиками, занадто оптимістичні. Якщо ми хочемо уникнути війни, країни НАТО на східному фланзі повинні прийняти коротший, 3-річний часовий горизонт, щоб підготуватися до конфронтації. Це час, коли на східному фланзі має бути створений потенціал, який би був чітким сигналом для стримування від агресії”, - заявив Шєвєра.

Він зауважив, що російський ОПК працює у три зміни і в змозі відбудувати свій потенціал у найближчі три роки.

Нагадаємо, нещодавно Путін збільшив штатну чисельність армії РФ на 170 тисяч осіб. Тепер загальна кількість армії окупантів збільшилася до понад 2,2 млн осіб.