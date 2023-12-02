​Шмигаль: Українські пенсіонери отримають щомісячну доплату до пенсії залежно від віку
​Шмигаль: Українські пенсіонери отримають щомісячну доплату до пенсії залежно від віку
На Львівщині створюють зенітний комплекс, який позиціонують аналогом німецького Gepard, – Козицький
На Львівщині створюють зенітний комплекс, який позиціонують аналогом німецького Gepard, – Козицький
СБУ пояснила, чому Порошенка не випустили з України у відрядження. "Євросолідарність" відреагувала (доповнено)
СБУ пояснила, чому Порошенка не випустили з України у відрядження. "Євросолідарність" відреагувала (доповнено)
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
​Данінг, Крюгер і план замислу
​Данінг, Крюгер і план замислу
Волонтери скаржаться, що з ночі стоять у чергах на кордоні через нові правила ввезення гуманітарки. Пояснюємо, що відбувається
Волонтери скаржаться, що з ночі стоять у чергах на кордоні через нові правила ввезення гуманітарки. Пояснюємо, що відбувається
СБУ прийшла з обшуками в Почаївську лавру: клірики ставили під сумнів суверенність України і ображали іудеїв (доповнено)
СБУ прийшла з обшуками в Почаївську лавру: клірики ставили під сумнів суверенність України і ображали іудеїв (доповнено)
Колишній головнокомандувач ЗСУ Муженко вважає, що Україні треба перейти в оборону і повністю переформатувати фронт
Колишній головнокомандувач ЗСУ Муженко вважає, що Україні треба перейти в оборону і повністю переформатувати фронт
Чи справді Захід зменшує рівень допомоги, щоб змусити нас до переговорів?
Чи справді Захід зменшує рівень допомоги, щоб змусити нас до переговорів?
ГоловнаСвіт

Голова Бюро нацбезпеки Польщі вважає, що Росія за кілька років може напасти на країни східного флангу НАТО

При цьому американські та німецькі аналітики вважають, що це може статися за 5-9 років.

Голова Бюро нацбезпеки Польщі вважає, що Росія за кілька років може напасти на країни східного флангу НАТО
Яцек Шєвєра
Фото: EPA/UPG

Країни, розташовані на східному фланзі НАТО, мають часові рамки максимум у три роки для підготовки до стримування агресії Росії, якщо хочуть уникнути війни.

Про це в інтерв’ю польському виданню Nasz Dziennik заявив голова Бюро національної безпеки Польщі Яцек Шєвєра (Jacek Siewiera), повідомляє Укрінформ.

Відповідаючи на запитання, чи він погоджується з твердженням Німецького товариства закордонної політики про те, що Росія може напасти на країни НАТО і вони мають 5-9 років на підготовку до цього, Шєвєра зазначив, що це може статися ще раніше.

“На жаль, так. Цей аналіз збігається з американськими дослідженнями. Проте, як на мене, часові рамки, представлені німецькими аналітиками, занадто оптимістичні. Якщо ми хочемо уникнути війни, країни НАТО на східному фланзі повинні прийняти коротший, 3-річний часовий горизонт, щоб підготуватися до конфронтації. Це час, коли на східному фланзі має бути створений потенціал, який би був чітким сигналом для стримування від агресії”, - заявив Шєвєра.

Він зауважив, що російський ОПК працює у три зміни і в змозі відбудувати свій потенціал у найближчі три роки.

Нагадаємо, нещодавно Путін збільшив штатну чисельність армії РФ на 170 тисяч осіб. Тепер загальна кількість армії окупантів збільшилася до понад 2,2 млн осіб.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies