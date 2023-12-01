Російський диктатор Путін збільшив штатну чисельність армії РФ на 170 тисяч осіб

Російський диктатор Володимир Путін своїм указом збільшив штатну чисельність військовослужбовців Збройних сил РФ на майже 170 тис. осіб
Про це повідомляють пропагадистське агентство ТАСС.
Тепер, згідно з документом, штатна чисельність армії окупантів зросла до 2 209 130 осіб, з них 1 320 000 - військовослужбовці.
Проведення мобілізації, переконують пропагандисти, не передбачено. Збільшувати чисельність армії будуть за рахунок контрактників.
Нагадаємо, на окупованих територіях Запорізької області росіяни продовжують ставити місцевих чоловіків на "військовий облік" у межах прихованої мобілізації.
За інформацією українського підпілля в Криму, у окупований Джанкой продовжують прибувати нові групи мобілізованих росіян. Їх готують до перекидання на фронт. Водночас, військові госпіталі Криму забиті пораненими військовими.