Кабмін призначив нового голову Держспецзв'язку

Також є кадрові зміни в Держмитслужбі та Міноборони.

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Кабінет Міністрів призначив голову Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Очолив Держспецзв'язку Юрій Мироненко.

Також уряд призначив Олександра Семиргу першим заступником голови Державної митної служби, а Віталія Половенка - заступником міністра оборони.

За інформацією Міноборони, Половенко буде сфокусований на питаннях тилового забезпечення.

Фото: Пресслужба Міноборони Віталій Половенко

Із 2019 року він був начальником відділу тилового забезпечення логістики Національного університету оборони України. Учасник бойових дій.

Крім того, КМУ погодив призначення Антона Чубенка заступником голови Полтавської ОДА, Володимира Когута - заступником голови Полтавської ОДА з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації, а Івана Ващенка - заступником голови Чернігівської ОДА.

Нагадаємо, минулого тижня ексочільник Держспецзв'язку Юрій Щиголь вийшов з-під варти, оскільки за нього внесли заставу.

Цього місяця Фонд держмайна отримав нового керівника. Ним став колишній очільник Рівненської ОВА.