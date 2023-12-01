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Швейцарія цьогоріч заморозила російські активи на $8,8 млрд

За останній рік до списку потрапили 300 осіб і 100 компаній та організацій, пов'язані з РФ.

Швейцарія цьогоріч заморозила російські активи на $8,8 млрд
Фото: rada.gov.ua

Швейцарія заморозила приблизно 7,7 мільярда швейцарських франків ($8,81 млрд) фінансових активів, що належать росіянам, відповідно до санкцій проти Москви.

Про це пише Reuters з посиланням на уряд країни. 

За попередніми оцінками, ця цифра зросла незначно проти 7,5 мільярдів франків, які швейцарський уряд заблокував минулого року.

Державний секретаріат з економічних питань (SECO) заявив, що точна цифра буде відома наприкінці другого кварталу 2024-го року, коли швейцарські банки звітуватимуть уряду. Зараз суму назвати важко через низку осіб, які були додані або вилучені з санкційного списку, а також судові справи щодо заморожування або розблокування додаткових активів. За останній рік до списку потрапили 300 осіб і 100 компаній та організацій, що пов'язані з РФ.

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Також у заморожені кошти увійшов прибуток від грошових депозитів, облігацій, акцій, нерухомості та люксових автомобілів.

Берн також заблокував переміщення активів в іноземній валюті на суму 7,4 мільярда франків, що належать російському центральному банку.

“Проте заморожені активи становлять лише частину загального багатства, яким володіють росіяни у Швейцарії: за оцінками Швейцарської асоціації банкірів, у банках країни зберігаються 150 мільярдів франків (росіян, - ред.)”, − зазначає Reuters.

Президент Швейцарії Ален Берсе пообіцяв надати велику підтримку Україні під час візиту до країни наприкінці листопада та обговорив використання прибутку від заморожених російських активів для допомоги у відновленні країни. Водночас підтримка Швейцарії вже має свої обмеження, адже країна відхиляє прохання інших країн дозволити надсилання швейцарської зброї та боєприпасів до України, посилаючись на закони про нейтралітет країни.

Зараз Європейська комісія працює над пропозицією об'єднати частину прибутку, отриманого від заморожених російських державних активів, для допомоги Україні та її повоєнного відновлення. Берн бере участь в обговореннях, але ще не вирішив, чи підтримує пропозицію.

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