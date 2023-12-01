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Закордонне відрядження Порошенка скасували, – прикордонники

Відрядження п’ятого президента України та народного депутата скасувала Верховна Рада.

Закордонне відрядження Порошенка скасували, – прикордонники
Фото: eurosolidarity.org

Петра Порошенка не випустили у закордонне відрядження, через те, що відрядження скасоване Верховною Радою. Про це Державна прикордонна служба повідомила у відповідь на запит УП.

Фото: скріншот відео Петра Поршенка
"Прикордонники забезпечують оформлення і пропуск осіб через кордон виключно відповідно до законодавства, зокрема, і Правил перетину кордону громадянами України. Відносно народного депутата, у прикордонників наявне підтвердження, що його відрядження за кордон скасоване. Саме тому його було не пропущено через державний кордон України", – повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко в коментарі "Українській правді"

Нагадаємо, прикордонники не пропустили Порошенка в закордонне відрядження. Нардеп стверджував, що їхав до Польщі та США на перемовини. 

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