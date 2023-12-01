Колишній головнокомандувач ЗСУ Муженко вважає, що Україні треба перейти в оборону і повністю переформатувати фронт

Колишній головнокомандувач (3 липня 2014 — 21 травня 2019) Збройних сил України Віктор Муженко вважає, що Україні треба перейти в оборону і повністю переформатувати фронт.

Про це він розповів у інтерв’ю BBC.

“Я б не сказав, що ситуація в глухому куті, тому що це війна. Тут бувають не тільки перемоги, тут інколи бувають і поразки. Тут буває не тільки успішне просування, а й стримування нас противником. Тут не тільки наступ, але й оборона”, – сказав Муженко.

Генерал вважає, що сьогодні нагальним питанням вже є перехід до оборони.

“Стратегічно активної оборони, яка б передбачала завдання контрударів. А за умов успіху на окремих напрямках – контратак на рівні відповідних підрозділів. Нам потрібно переформатувати фронт. Нам потрібно створити потужний резерв не тільки кількісний, але й якісний. А якісний резерв – це наявність військових організмів: бригада, корпус і таке інше. Підготовлених, оснащених, злагоджених, з високим моральним духом і спроможних вирішити питання”, – сказав Муженко.

Генерал пояснив, що має на увазі під переформатуванням фронту.

“Я маю на увазі і створення відповідних оперативних угруповань, і відповідних бойових порядків, оформлення, створення відповідної системи управління і таке інше. Тому що на сьогодні ми знаємо випадки, коли на окремих напрямках є десятки, а то і більше частин і підрозділів, які замикаються на один орган управління. В такій ситуації просто неможливо здійснювати якісне своєчасне управління, реагувати на ті ризики, які виникають. Оце я маю на увазі”, – пояснив Муженко.

При цьому він зазначив, що це складний процес.

“Він пов'язаний з ризиком, але потрібно йти на цей ризик. Прорахований ризик. Потрібно йти і переформатувати фронт. І це стосується, мабуть, не тільки фронту від Куп'янська до Херсона чи Голої Пристані. А це і східна частина – від Харкова до Сум і до Чернігова. Це Північ – Чернігівська область, Київська, Житомирська, Рівненська. Ми повинні розуміти, які угруповання є і де перебувають резерви. Тому що якщо командир чи командувач не має резервів – то хоч він ще не програв, але вже створені всі умови для того, що він може програти”, – сказав Муженко.

При цьому Віктор Муженко не вважає літній український контрнаступ провальним.

“Що стосується контрнаступу, то я б не сказав, що там немає ніяких здобутків. Українські підрозділи - солдати і командири - зробили диво. Тому що за несприятливих фізико-географічних умов, за відсутності переваги в повітрі, без вогневої переваги, за наявності глибоко ешелонованих кілометрових мінних полів та суттєво зміцнених фортифікацій – все-таки українські війська потіснили росіян. І те, що зробили військовослужбовці ЗСУ, можливо, жодна армія світу такого не могла зробити”, - зазначив генерал.

Тим часом президент Володимир Зеленський у інтерв’ю для AP заявив, що контрнаступ влітку й восени не приніс очікуваних проривів. Президент наголосив, що Україні потрібна допомога в нарощуванні вітчизняного виробництва озброєнь.