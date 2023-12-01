Головне за ніч та ранок п'ятниці, 1 грудня: нічна повітряна атака, 82 бойових зіткнення

Нічний наліт "шахедів", 82 бойове зіткнення, наступальні дії Сил оборони, втрати окупантів, ворожі обстріли, відновлення вогню між Ізраїлем і ХАМАС.

У ніч на 1 грудня ворог атакував "шахедами" з двох напрямків: мис Чауда – окупований Крим, Приморсько-Ахтарськ – РФ. Також окупанти завдали удару керованими авіаційними ракетами з повітряного простору Херсонської області.

Росіяни застосували дві Х-59 та 25 ударних БпЛА Shahed-136/131. Основний напрямок удару – південь та схід країни, повідомили в Повітряних силах.

"У результаті бойової роботи знищено 18 ударних БпЛА, одну керовану авіаційну ракету Х-59", – йдеться у повідомленні.

Протиповітряна оборона працювала у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що впродовж доби сталося 82 бойових зіткнення.

Загалом ворог завдав 1 ракетного та 71 авіаційного ударів, здійснив 80 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

На Бахмутському напрямку противник вів штурмові дії поблизу Богданівки, Андріївки та Кліщіївки Донецької області, де українські воїни відбили 24 атаки. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Авдіївському напрямку ворог, за підтримки авіації, не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника біля Степового, Новокалинового, Авдіївки, Тоненького, Сєверного, Первомайського Донецької області, де Силами оборони відбито 20 атак.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

На Херсонському напрямку українські воїни надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 1 грудня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що минулої доби ЗСУ ліквідували 1280 осіб, 13 танків, 32 бронемашини, 22 артилерійські системи. Загалом втрати противника від початку повномасштабного вторгнення склали 330040 чоловік особового складу.

Про інші втрати противника – в новині.

Ізраїльська армія відновила удари по цілях ХАМАС у секторі Гази після тижневого гуманітарного режиму тиші. Про відновлення бойових дій повідомила Армія оборони Ізраїлю, пише CNN.

ЦАХАЛ стверджує, що поновив бойові дії у відповідь на зрив перемир'я терористами ХАМАС, які відкрили вогонь. Підконтрольне ХАМАС міністерство внутрішніх справ стверджує, що військова техніка Ізраїлю вдарила по північному заходу Гази. Також вони стверджують, що над цим районом помітили ізраїльські літаки.

Згодом ізраїльський прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу заявив, що бої відновилися, бо терористи не дотрималися зобов'язання звільнити усіх викрадених жінок та відкрили вогонь по громадянах Ізраїлю.

Джерела CNN повідомили, що, попри відновлення боїв, переговори стосовно звільнення заручників тривають із медіаторами з Катару та Єгипту.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!