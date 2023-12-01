ЗСУ за добу знищили 32 бойові броновані машини, – Генштаб

Протягом минулої доби 30 листопада ЗСУ ліквідували 1280 осіб. Загалом втрати протиивника від початку повномасштабного вторгнення склали 330040 чоловік особового складу. Про таке повідомив Генштаб.
Втрати ворога склали:
- танків ‒ 5564 (+13) од,
- бойових броньованих машин ‒ 10372 (+32) од,
- артилерійських систем – 7931 (+22) од,
- РСЗВ – 912 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 602 (+2) од,
- літаків – 323 (+0) од,
- гелікоптерів – 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5976 (+22),
- крилаті ракети ‒ 1567 (+0),
- кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,
- підводні човни ‒ 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 10399 (+38) од,
- спеціальна техніка ‒ 1137 (+13)
Нагадаємо, ворог не полишає спроб оточити Авдіївку.Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення.