ЗСУ за добу знищили 32 бойові броновані машини, – Генштаб

Втрати окупантів від початку повнномасштабного вторгнення склали 330040 осіб.

Протягом минулої доби 30 листопада ЗСУ ліквідували 1280 осіб. Загалом втрати протиивника від початку повномасштабного вторгнення склали 330040 чоловік особового складу. Про таке повідомив Генштаб.

Фото: Генштаб

танків ‒ 5564 (+13) од,

бойових броньованих машин ‒ 10372 (+32) од,

артилерійських систем – 7931 (+22) од,

РСЗВ – 912 (+2) од,

засоби ППО ‒ 602 (+2) од,

літаків – 323 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5976 (+22),

крилаті ракети ‒ 1567 (+0),

кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,

підводні човни ‒ 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 10399 (+38) од,

спеціальна техніка ‒ 1137 (+13)

Втрати ворога склали:

Нагадаємо, ворог не полишає спроб оточити Авдіївку.Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення.