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ЗСУ за добу знищили 32 бойові броновані машини, – Генштаб

Втрати окупантів від початку повнномасштабного вторгнення склали 330040 осіб.

ЗСУ за добу знищили 32 бойові броновані машини, – Генштаб
Фото: Генштаб

Протягом минулої доби 30 листопада ЗСУ ліквідували 1280 осіб. Загалом втрати протиивника від початку повномасштабного вторгнення склали 330040 чоловік особового складу. Про таке повідомив Генштаб.

Фото: Генштаб


Втрати ворога склали:

  • танків ‒ 5564 (+13) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 10372 (+32) од,
  • артилерійських систем – 7931 (+22) од,
  • РСЗВ – 912 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 602 (+2) од,
  • літаків – 323 (+0) од,
  • гелікоптерів – 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5976 (+22),
  • крилаті ракети ‒ 1567 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,
  • підводні човни ‒ 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 10399 (+38) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1137 (+13)

Нагадаємо, ворог не полишає спроб оточити Авдіївку.Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення.

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