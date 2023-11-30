У Севастополі шторм пошкодив найвідоміший пам'ятник Херсонесу

У тимчасово окупованому росіянами Севастополі шторм пошкодив у музеї "Херсонес Таврійський" найвідомішу базиліку.

Про це повідомляє телеграм-канал “Кримський вітер”.

Пошкоджена базиліка, яку розкопали у 1935 році, ймовірно, була споруджена у VI столітті. Її побудували на місці більше раннього храму.

Про захист древнього міста від стихії почали думати в 90-х роках минулого століття. Тоді почалося зведення захисної стіни, яка цього разу врятувала руїни античного городища від повного руйнування.

Нагадаємо, 26 листопада окупований Крим накрив сильний шторм, майже 500 тис. осіб залишилися без світла.