Розвідники ГУР: «Ми повернемо Крим, скільки б часу це не зайняло»

У ГУР розповіли про «вишки Бойка», операцію на Тарханкуті та свій розвідницький драйв. Розвідники обіцяють Крим повернуть Україні, скільки б часу це не зайняло.

Робота у розвідці та здоровий глузд – речі несумісні. Завдяки своєму драйву та непозбувному бажанню рухатись далі наші розвідники проводять успішні операції у Чорному морі. І вони обіцяють зробити все, щоб повернути Крим додому.

У новому відео проєкту «Український Свідок» – розвідники ГУР, які провадять операції у Чорному морі. Ці хлопці керували висадкою спецпризначенців на мисі Тарханкут у ніч проти 24 серпня, а також звільненням «вишок Бойка» у вересні.

«Вночі у Чорному морі безпечно, ворог там безпорадний, – розповідає командир спецпідрозділу «Братство» із позивним Боргеза. — Відкрите море – це величезна територія, її дуже складно сканувати». За словами Боргези, під час висадки українських спецпризначенців на «вишки Бойка» росіяни працювали авіацією, але безрезультатно. «На щастя, російських військових на самих вишках не було, – згадує Боргеза. – Не дивлячись на те, що штурмувати вежі було б дуже важко, ми все одно мали план штурму».

Але окупанти, тікаючи з вишок, щільно їх замінували. «Там все перетягнуто мінами, – розповів розвідник. – Шухляди, мотузки на підлозі, напіввідкриті сухпайки, двері – там суцільне мінне поле. Наразі вишки повністю не розміновані, там ще мають попрацювати наші інженери».

«Вишки Бойка» важливі для контролю моря. Але літаків та дронів для їх захисту недостатньо. «Територію можна вважати захопленою, тільки коли пройшла піхота, – каже Боргеза. – До того, як втекти, на вежах знаходились російські бійці. Цілком можливо, що звідти вони координували обстріли узбережжя – Одеси, Чорноморська тощо».

Про тарханкутську операцію під кодовою назвою «Пробудження сили» розповів розвідник із позивним Тимур, який нею командував. «У нас був контакт із ворогом, – каже Тимур. – Але врешті-решт росіяни втекли, вони це добре вміють. Наші хлопці виконали поставлені задачі. В цьому їм допомагали кримські партизани».

Боргеза розповідає, що працювати у ГУР зможе не кожен. Ба більше: не кожен військовий. «Через військкомат ви у розвідку не потрапите, – каже розвідник. – Як саме це зробити, я розповісти не можу, бо це б дискредитувало систему». Проте чоловік назвав якості, які мусить мати хороший розвідник. «Спортікі, солдафони нам не підходять, – каже він. – Ми робимо ставку на мрійників та романтиків. Їм повинно бути цікаво, така людина має йти далі, ніж їй наказали. Це такий розвідницький драйв».

Хлопці з ГУР впевнені, що зможуть деокупувати Крим. «По морю в нас лишився ще один бар’єр – і все, – каже Тимур. – Ми зробимо так, що Крим буде вдома. Ми зробимо це, скільки б часу це не зайняло».

Нагадаємо, у рамках спецоперації Головного управління розвідки Міноборони України на території тимчасово окупованого Криму спецпризначенці підрозділу "Артан" висадилися на західному узбережжі півострова, а також на Тендрівській і Кінбурнській косах. Спецпризначенці розкрили подробиці спецоперації в Криму.