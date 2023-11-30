Російська армія з безпілотника атакувала цивільних у Бериславі, – Херсонська ОВА

Російська армія з безпілотника атакувала цивільних у Бериславі.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Близько 14:00 окупанти скинули вибуховий предмет поблизу адміністративної будівлі.

22-річний хлопець отримав вибухову травму, контузію та поранення ноги.

Тяжке поранення шиї та голови діагностували у 37-річного чоловіка.

Нині потерпілі знаходяться у лікарні. Їм надають медичну допомогу.

Нагадаємо, сьогодні росіяни вдруге за день обстріляли селище Садове на Херсонщині, загинули ще дві людини. Вранці внаслідок обстрілу цього села загинула жінка.

Також нагадаємо, сьогодні після 9:00 окупанти обстріляли Корабельний район Херсона з тимчасово окупованого лівого берега. Окупанти поцілили у житлові квартали. Пошкоджена автівка, посічені дерева, вибиті вікна у багатоповерхівках. Поранений 71-річний херсонець.