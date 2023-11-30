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Російська армія з безпілотника атакувала цивільних у Бериславі, – Херсонська ОВА

Двоє чоловіків отримали поранення.

Російська армія з безпілотника атакувала цивільних у Бериславі, – Херсонська ОВА
Ілюстративне фото
Фото: Поліція Херсонської області

Російська армія з безпілотника атакувала цивільних у Бериславі. 

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Близько 14:00 окупанти скинули вибуховий предмет поблизу адміністративної будівлі. 

22-річний хлопець отримав вибухову травму, контузію та поранення ноги. 

Тяжке поранення шиї та голови діагностували у 37-річного чоловіка. 

Нині потерпілі знаходяться у лікарні. Їм надають медичну допомогу.

Нагадаємо, сьогодні росіяни вдруге за день обстріляли селище Садове на Херсонщині, загинули ще дві людини. Вранці внаслідок обстрілу цього села загинула жінка.

Також нагадаємо, сьогодні після 9:00 окупанти обстріляли Корабельний район Херсона з тимчасово окупованого лівого берега. Окупанти поцілили у житлові квартали. Пошкоджена автівка, посічені дерева, вибиті вікна у багатоповерхівках. Поранений 71-річний херсонець.

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