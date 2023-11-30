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Окупанти вдарили з лівого берега по Корабельному району Херсона, є поранений (оновлено)

Є влучання по житлових кварталах.

Окупанти вдарили з лівого берега по Корабельному району Херсона, є поранений (оновлено)
Ілюстративне фото
Фото: Олександр Прокудін

Сьогодні після 9:00 російська армія обстріляла Корабельний район Херсона з тимчасово окупованого лівого берега.

Про це повідомляє у Telegram Херсонська ОВА.

Окупанти поцілили у житлові квартали. Пошкоджена автівка, посічені дерева, вибиті вікна у багатоповерхівках. Про постраждалих інформація не надходила.

Оновлено 11:31. В Херсонській ОВА уточнили, що внаслідок російського обстрілу херсонського мікрорайону Корабел постраждав чоловік. До лікарні звернувся 71-річний херсонець, який потрапив під ворожий удар близько 09:30. В нього діагностували вибухову травму, поранення грудної клітини та обличчя. Потерпілому надали меддопомогу. Подальше лікування проходитиме амбулаторно.

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Нагадаємо, за минулу добу росіяни здійснили 107 обстрілів Херсонської області, випустивши 656 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БпЛА та авіації. Одна цивільна людина загинула, п'ятеро поранені.

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