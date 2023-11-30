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На Хмельниччині уламки ворожого безпілотника впали на території колишнього заводу

Травмованих немає.

На Хмельниччині уламки ворожого безпілотника впали на території колишнього заводу
Фото: t.me/Pavliuk_KSV/3284

Вночі на Хмельниччині уламки ворожого безпілотника впали на території колишнього заводу. 

Про це повідомив перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін. 

“Під час чергової ворожої атаки ударними БпЛА в Шепетівському районі працювали сили ППО. Внаслідок їх збиття, уламки впали на території колишнього заводу”, - написав Сергій Тюрін. 

За його інформацією, травмованих немає. Пожежа відсутня. Пошкодження встановлюються.

Нагадаємо, росіяни атакували Україну 20 безпілотниками, сили ППО знищили 14 з них. ППО працювала у південних, східних та центральних областях. Зокрема, є влучання на Одещині.  

Також уночі РФ вдарила 6 ракетами по Покровському району. Унаслідок нічних ударів по житлових будинках поранень зазнали щонайменше чотири дитини, зокрема малюк шести місяців. П'ятьох людей продовжують шукати під завалами.

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