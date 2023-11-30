Сили ППО знищили 3 "Шахеди" над Дніпропетровщиною

Цієї ночі сили ППО знищили 3 російських безпілотники над Нікопольським районом Дніпропетровської області.

Про це повідомляє у Telegram голова ДОР Микола Лукашук.

"Мінус" три ворожих "Шахеди". Вночі наші Повітряні Сили збили безпілотники над Нікопольським районом. Дякую захисникам та захисницям неба з ПвК "Схід", – написав він.

Також окупанти обстріляли з артилерії Марганецьку громаду. Обійшлося без руйнувань та постраждалих. В інших громадах області ніч пройшла тихо.

Нагадаємо, вночі 30 листопада росіяни атакували Україну 20-ма ударними безпілотниками типу Shahed з окупованого Криму та Приморсько-Ахтарська (РФ). В результаті бойової роботи були знищені 14 ударних дронів. Протиповітряна оборона працювала у південних, східних та центральних областях.