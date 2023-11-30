13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
1:0 на користь робінії. Або чому вже зараз слід перейнятися, як інвазійні рослини змінюють нашу природу
1:0 на користь робінії. Або чому вже зараз слід перейнятися, як інвазійні рослини змінюють нашу природу
Перш ніж радити Україні віддати території в обмін на членство в НАТО, варто самому так вчинити, – Кулеба
Перш ніж радити Україні віддати території в обмін на членство в НАТО, варто самому так вчинити, – Кулеба
Як євроінтеграційний законопроєкт про національні меншини загрожує українській мові
Як євроінтеграційний законопроєкт про національні меншини загрожує українській мові
Перший зимовий дефіцит струму без масованих обстрілів. У чому причини?
Перший зимовий дефіцит струму без масованих обстрілів. У чому причини?
Україна продовжує постачати деталі до літаків у Росію, – росЗМІ
Україна продовжує постачати деталі до літаків у Росію, – росЗМІ
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
​Африканські виклики для України
​Африканські виклики для України
Хто і що стоїть за страйком перевізників на україно-польському кордоні
Хто і що стоїть за страйком перевізників на україно-польському кордоні
ГоловнаСуспільствоВійна

Сили ППО знищили 3 "Шахеди" над Дніпропетровщиною

Росіяни обстріляли з артилерії Марганецьку громаду.

Сили ППО знищили 3 "Шахеди" над Дніпропетровщиною

Цієї ночі сили ППО знищили 3 російських безпілотники над Нікопольським районом Дніпропетровської області. 

Про це повідомляє у Telegram голова ДОР Микола Лукашук.

"Мінус" три ворожих "Шахеди". Вночі наші Повітряні Сили збили безпілотники над Нікопольським районом. Дякую захисникам та захисницям неба з ПвК "Схід", – написав він.

Також окупанти обстріляли з артилерії Марганецьку громаду. Обійшлося без руйнувань та постраждалих. В інших громадах області ніч пройшла тихо.

Підписуйтесь на наш Google News
 

Нагадаємо, вночі 30 листопада росіяни атакували Україну 20-ма ударними безпілотниками типу Shahed з окупованого Криму та Приморсько-Ахтарська (РФ). В результаті бойової роботи були знищені 14 ударних дронів. Протиповітряна оборона працювала у південних, східних та центральних областях.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies