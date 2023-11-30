Одна людина загинула, п'ятеро поранені внаслідок учорашніх ударів Росії по Херсонській області

За минулу добу росіяни здійснили 107 обстрілів Херсонської області, випустивши 656 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БпЛА та авіації. Одна цивільна людина загинула, п'ятеро поранені.

По Херсону ворог випустив 23 снаряди. Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін у Telegram.

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; об'єкт критичної інфраструктури та навчальний заклад у Херсоні; медичну установу та дошкільний навчальний заклад у Херсонському районі", – йдеться у повідомленні.

Учора з робочим візитом у Херсонській області був президент Володимир Зеленський. Він зустрівся з військовими, які захищають Херсонський напрямок. Зеленський також обговорив перебіг дій на лівому березі області, де оборонцям вдалося закріпитися на деяких позиціях і створити плацдарм.