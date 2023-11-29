Російські окупаційні війська обстріляли три громади Сумщини

Сьогодні, 29 листопада, російських обстрілів зазнали Краснопільська, Есманська та Великописарівська громади Сумської області.
Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.
Загалом протягом дня росіяни здійснили 3 обстріли Сумської області, було зафіксовано 15 вибухів.
Зокрема, по Краснопільській громаді ворог бив з мінометів.
Есманську громаду росіяни обстріляли з кулемету, а Великописарівську - з гранатомету АГС.
Нагадаємо, впродовж середи росіяни завдали артилерійських ударів по Марганецькій громаді Нікопольщини. Внаслідок атак руйнувань зазнали житлові будинки.