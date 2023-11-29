Російські окупаційні війська обстріляли три громади Сумщини

Есманську громаду росіяни обстріляли з кулемету, а Великописарівську - з гранатомету АГС.

Зокрема, по Краснопільській громаді ворог бив з мінометів.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА .

Сьогодні, 29 листопада, російських обстрілів зазнали Краснопільська, Есманська та Великописарівська громади Сумської області.

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