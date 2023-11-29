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Російські окупаційні війська обстріляли три громади Сумщини

Протягом дня внаслідок російських обстрілів на Сумщині пролунали 15 вибухів.

Російські окупаційні війська обстріляли три громади Сумщини
Ілюстративне фото
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні, 29 листопада, російських обстрілів зазнали Краснопільська, Есманська та Великописарівська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Загалом протягом дня росіяни здійснили 3 обстріли Сумської області, було зафіксовано 15 вибухів.

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Зокрема, по Краснопільській громаді ворог бив з мінометів.

Есманську громаду росіяни обстріляли з кулемету, а Великописарівську - з гранатомету АГС.

Нагадаємо, впродовж середи росіяни завдали артилерійських ударів по Марганецькій громаді Нікопольщини. Внаслідок атак руйнувань зазнали житлові будинки.

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