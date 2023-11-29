Раніше у військкоматі не змогли знайти ухилянта.

Співробітники Держприкордонслужби України (ДПСУ) затримали чергового українця при спробі перетнути кордон із підробленими документами.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

“30-річний житель Київщини намагався виїхати з України за документами про непридатність до військової служби, які, як потім зізнався, купив за 7 000 доларів”, - йдеться у повідомленні.

Втім, прикордонники зацікавились підозрілою довідкою.

Згодом правоохоронці з’ясували, що у військкоматі чоловіку виписали повістку, але не змогли знайти його за місцем реєстрації.

Інспектору-прикордоннику намагалися дати хабар у розмірі 2 тис. доларів, але безуспішно.

В ДПСУ зазначили, що тепер порушнику загрожує відповідальність за трьома статтями кримінального кодексу.

Нагадаємо, нещодавно СБУ заявила про викриття ще 3 схем для ухилянтів у різних регіонах України. Слідство встановило, що для ухилянтів робили документи “важкохворих” або “перевізників” зарубіжної допомоги.