Співробітники Держприкордонслужби України (ДПСУ) затримали чергового українця при спробі перетнути кордон із підробленими документами.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ.
“30-річний житель Київщини намагався виїхати з України за документами про непридатність до військової служби, які, як потім зізнався, купив за 7 000 доларів”, - йдеться у повідомленні.
Втім, прикордонники зацікавились підозрілою довідкою.
Згодом правоохоронці з’ясували, що у військкоматі чоловіку виписали повістку, але не змогли знайти його за місцем реєстрації.
Інспектору-прикордоннику намагалися дати хабар у розмірі 2 тис. доларів, але безуспішно.
В ДПСУ зазначили, що тепер порушнику загрожує відповідальність за трьома статтями кримінального кодексу.
Нагадаємо, нещодавно СБУ заявила про викриття ще 3 схем для ухилянтів у різних регіонах України. Слідство встановило, що для ухилянтів робили документи “важкохворих” або “перевізників” зарубіжної допомоги.