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Прикордонники підняли український прапор у пункті пропуску на кордоні з Росією

Цей пункт пропуску розташований безпосередньо на державному кордоні з Росією.

Прикордонники підняли український прапор у пункті пропуску на кордоні з Росією
Фото: Скріншот з відео

Бійці ДПСУ підняли український прапор у пункті пропуску “Бударки” на кордоні з РФ.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Попри постійні обстріли, бійці бригади Гвардії наступу “Сталевий кордон” зайшли на територію автомобільного пункту пропуску “Бударки” у Харківській області.

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Там вони підняли синьо-жовтий стяг на найвищу в околиці вежу.

Цей пункт пропуску не працює з моменту повномасштабного вторгнення РФ. Він розташований безпосередньо на державному кордоні з Росією.

Раніше повідомлялось, що прикордонники бригади Гвардії наступу “Сталевий кордон” підняли синьо-жовтий стяг у прикордонному з РФ населеному пункті Тополі на Харківщині, який знаходився в "сірій зоні".

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