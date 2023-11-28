Цей пункт пропуску розташований безпосередньо на державному кордоні з Росією.

Бійці ДПСУ підняли український прапор у пункті пропуску “Бударки” на кордоні з РФ.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Попри постійні обстріли, бійці бригади Гвардії наступу “Сталевий кордон” зайшли на територію автомобільного пункту пропуску “Бударки” у Харківській області.

Там вони підняли синьо-жовтий стяг на найвищу в околиці вежу.

Цей пункт пропуску не працює з моменту повномасштабного вторгнення РФ. Він розташований безпосередньо на державному кордоні з Росією.

Раніше повідомлялось, що прикордонники бригади Гвардії наступу “Сталевий кордон” підняли синьо-жовтий стяг у прикордонному з РФ населеному пункті Тополі на Харківщині, який знаходився в "сірій зоні".