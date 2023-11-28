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Зеленський провів засідання Ставки: ”Мін і бетону нашій державі точно вистачить”

Найбільш інтенсивні бойові зіткнення цієї доби відбулися на донецьких напрямках: Авдіївці, Марʼїнці та в районі Бахмута.

Зеленський провів засідання Ставки: ”Мін і бетону нашій державі точно вистачить”
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський провів тривале і детальне засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Про це йдеться у вечірньому відеозверненні глави держави 28 листопада.

"Були детальні доповіді на всіх рівнях: Генштаб, Міністерство оборони, прем'єр-міністр, обласна влада, командувачі ОСУВ. Усі фінанси є. Всі рішення є. Має бути повна відповідна робота в громадах. Усе абсолютно деталізовано – мін і бетону нашій державі точно вистачить. Потрібно більше швидкості та ефективності, і кожен, хто за це відповідає, має чіткі завдання", - розповів Зеленський.

Він зазначив, що учасники Ставки проаналізували нещодавні атаки проти України – ракети, масовані удари дронів, а також тактику захисту протиповітряної оборони, зокрема NASAMS і Patriot.

"Усе дуже ефективно, я вдячний партнерам, які допомагають нам саме з цими системами. Командувач Повітряних сил та інші відповідні командувачі, Міністерство оборони мають необхідні доручення", - додав Президент.

За словами Зеленського, на засіданні заслухали доповіді командувачів за усіма напрямками фронту. Окрему увагу приділили донецьким напрямкам: Авдіївці, Марʼїнці та району Бахмута. "Там за цю добу – найбільш інтенсивні бойові зіткнення. Я дякую всім нашим воїнам за силу та стійкість. Купʼянський напрямок – я хочу особливо відзначити утримання наших позицій. Обговорили також і наші дії на південних напрямках", - додав глава держави.

Зеленський також анонсував "хороші далекобійні речі" за підсумками окремої наради з міністром з питань стратегічних галузей промисловості Олександром Камишіним.

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Нагадаємо, ввечері Генштаб ЗСУ повідомив, що на Бахмутському росіяни вели штурмові дії в районах Богданівки, Кліщіївки, Андріївки та Північного Донецької області, де Сили оборони відбили 16 атак. На Авдіївському ворог вів безуспішні штурмові дії біля Степового, Авдіївки, південніше Тоненького, Первомайського Донецької області. Тут наші бійці відбили 15 атак. А на Мар’їнському українські воїни відбили 12 атак противника в районах Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області.

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