Прикордонники бригади Гвардії наступу «Сталевий кордон» підняли синьо-жовтий стяг у прикордонному з РФ населеному пункті Тополі на Харківщині, який знаходився в "сірій зоні".

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

Прикордонники зауважили, що окупанти повинні постійно бачити, як майорить наш прапор, та пам'ятати – «Ми завжди готові захищати свої землі та знищувати ворогів!»

Нагадаємо, минулого тижня прикордонники збили три ворожі FPV-дрони на Запорізькому напрямку. Бійці ДПСУ на псевдо "Моцарт" і "Пугач" приземлили БПЛА антидроновими рушницями.