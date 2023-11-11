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Прикордонники підняли прапор України в населеному пункті Тополі на Харківщині, яке знаходиться у "сірій зоні"

Населений пункт знаходиться біля кордону з Росією.

Прикордонники підняли прапор України в населеному пункті Тополі на Харківщині, яке знаходиться у "сірій зоні"
Фото: скриншот відео

Прикордонники бригади Гвардії наступу «Сталевий кордон» підняли синьо-жовтий стяг у прикордонному з РФ населеному пункті Тополі на Харківщині, який знаходився в "сірій зоні".

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ. 

Прикордонники зауважили, що окупанти повинні постійно бачити, як майорить наш прапор, та пам'ятати – «Ми завжди готові захищати свої землі та знищувати ворогів!»

Нагадаємо, минулого тижня прикордонники збили три ворожі FPV-дрони на Запорізькому напрямку. Бійці ДПСУ на псевдо "Моцарт" і "Пугач" приземлили БПЛА антидроновими рушницями.

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