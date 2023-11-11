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Удар по селу Гроза: усі постраждалі родини отримали матеріальну допомогу від держави, – Синєгубов

Також родини отримали підтримку від гуманітарних організацій. 

Удар по селу Гроза: усі постраждалі родини отримали матеріальну допомогу від держави, – Синєгубов
Фото: Харківська обласна прокуратура

Усі родини, які постраждали внаслідок російського теракту в с. Гроза Куп'янського району, отримали матеріальну допомогу від держави та підтримку гуманітарних організацій. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. 

Наразі усім 38 родинам загиблих виплачена допомога від Шевченківської селищною військової адміністрації на загальну суму більше 566 тис. грн. Крім того, з облбюджету усі постраждалі родини отримали виплати на загальну суму майже 1,4 млн грн.

Також постраждалих підтримали благодійні організації. Так, БФ "Актед" за підтримки ООН надав фінансову допомогу усім постраждалим родинам на загальну суму більше 1,6 млн грн. Організація UNICEF виплатила компенсації 3 постраждалим сім’ям з дітьми. Інші 7 родин з дітьми отримали допомогу від БФ "Актед". БО "Український Благодійний Альянс" надала допомогу 14 дітям, що втратили батьків внаслідок теракту.

Наразі в лікарнях залишаються 2 поранених із 5, їхній стан стабільний. Одна з поранених жінок готується для подальшого лікування в Данії.

Усі діти, що внаслідок теракту залишилися без батьків, зараз виховуються в сім'ях родичів та близьких. Щодо більшості дітей уже оформлено опікунство.

Нагадаємо, правоохоронці встановили, що російську ракету по кафе у селі Гроза навели двоє місцевих братів. Обидва брати – колишні правоохоронці, які у 2022 році під час окупації смт Шевченкове Куп‘янського району перейшли на бік ворога.

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