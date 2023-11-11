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Дизель та бензин "пофарбують", щоб зменшити крадіжки пального для ЗСУ, — Міноборони

Пальне для ЗСУ маркуватимуть червоним кольором.

Дизель та бензин "пофарбують", щоб зменшити крадіжки пального для ЗСУ, — Міноборони
Фото: EPA/UPG

Постачальники зобов'язані маркувати дизель для ЗСУ червоним кольором, для бензину також буде запровадили свій барвник – зеленого кольору. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони.

"Міноборони зобов’яже постачальників маркувати пальне для ЗСУ червоним кольором. В дизельне пальне буде додано фарбник яскраво червоного кольору", — зазначають у міністерстві.

Постачання такого маркованого пального Міноборони планує налагодити вже наступного тижня. У Збройні Сили України марковане дизпаливо потрапить наприкінці листопада. 

"Маркування дає можливість ідентифікувати та відслідковувати пальне, яке було закуплено винятково для потреб ЗСУ, та зменшує можливість його незаконного продажу. Крім того, визначений колір унеможливить зловживання на місцях щодо змішувань пального. Якість пального для військової техніки має надважливе значення", — зазначають у відомстві.

Також відомо, що промарковане пальне буде неможливо розбавити, щоб колір повністю зник. Навіть якщо його розбавити дуже сильно, дизельне пальне буде менш червоного або рожевого кольору.

Міністерство оборони отримало від Командування Сил логістики Збройних сил України лист щодо нагальної потреби у закупівлі зимового дизельного пального. Закупівлі проведуть у найкоротші терміни.

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