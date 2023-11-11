Росія посилює антизахідну пропаганду та спотворює історію, — Британська розвідка

РФ створює фейкову історію та посилює антизахідну пропаганду у свого народу, аби залякати інші країни.

Кремль навмисно фальсифікує історію для посилення у росіян антизахідних настроїв та залякування сусідніх країн. Про це у мережі Х повідомиляє Міністерство оборони Британії з посиланням на дані розвідки.

У розвідці повідомляють, що Державне архівне агентство Росії нещодавно опублікувало збірник документів "Про історичну єдність росіян і українців", який відкривається статтею президента РФ Володимира Путіна на цю ж тему, що була опублікована в липні 2021 року. А за нею розмістили його звернення, виголошене 21 лютого 2022 року, напередодні вторгнення в Україну.

"У книзі представлено 242 документи, починаючи з 11 століття і закінчуючи 20 століттям, які використовуються для виправдання нинішньої політики Кремля і підтверджують твердження про те, що іноземна підривна діяльність перетворила Україну на "антиросійську" державу", — йдеться у повідомленні розвідки.

Крім того, минулого тижня колишній президент Росії Дмитро Медведєв написав статтю про історію російсько-польських відносини, в якій звинуватив Польщу в агресивній "русофобській" політиці, попереджаючи, що це може призвести до "знищення польської державності", і погрожуючи, що Росія і Білорусь здатні дати адекватну військову відповідь у разі необхідності.

У британській розвідці підкреслюють, таким чином у РФ посилюється "мілітаризація історії з боку російського керівництва, спрямована на прищеплення антизахідних настроїв російському населенню та залякування його безпосередніх західних сусідів".

Нагадаємо, росіяни почали вербувати студентів на тимчасово окупованих територіях. Вони вимагають від так званих "вишів" на окупованих територіях студентів-волонтурів, які мають взяти участь у пропагандистському форумі у Москві.