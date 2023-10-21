Росіяни почали вербувати студентів на тимчасово окупованих територіях

Росіяни планують провести “міжнародний молодіжний форум”, в якому, за задумом, мають взяти участь “волонтери” з тимчасово окупованих територій. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Захід спрямований на посилення пропаганди та імітацію підтримки міжнародної спільноти варварської політики режиму владіміра путіна напередодні “виборів” у рф. Попередньо туди звезуть студентів з Північної Кореї, Китаю, Білорусі й інших лояльних до путінського режиму країн", – йдеться у повідомленні спротиву.

Однак найбільша кількіх "волонтерів" має бути саме з РФ, тому росіяни вже готують масовку.

"Центр набору “волонтерів” з ТОТ відкритий у Мелітополі (Запорізька область), але звичайно що охочих небагато. Відтак окупаційна адміністрація поставила вимогу перед фейковими вищими навчальними закладами надати списки “волонтерів” в кращих традиціях Кремля", – повідомили у ЦНС.

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях півдня ворог здійснює мобілізацію місцевих до лав своєї армії. На Херсонщині зафіксовані випадки вручення повісток саме на мобілізацію, після того як мсцеві прийшли до фейкових військкоматів щодо уточнення даних. При цьому "уточнити дані" мають всі чоловіки регіону.