​Як депутати Верховної Ради голосували за заборону УПЦ МП (ПРІЗВИЩА)
​Як депутати Верховної Ради голосували за заборону УПЦ МП (ПРІЗВИЩА)
Лубінець заявив, що Офіс омбудсмана перевірив 100% ВЛК і назвав проблеми, які виявили під час моніторингу
Лубінець заявив, що Офіс омбудсмана перевірив 100% ВЛК і назвав проблеми, які виявили під час моніторингу
Хто хоче взяти під контроль Верховний Суд і чим це нам загрожує?
Хто хоче взяти під контроль Верховний Суд і чим це нам загрожує?
Битва за Авдіївку
Битва за Авдіївку
«Ти чорт йоб..й!» Як Верховна Рада забороняла УПЦ МП (поіменно)
«Ти чорт йоб..й!» Як Верховна Рада забороняла УПЦ МП (поіменно)
Диктатури проти демократій. Важливе звернення президента Байдена
Диктатури проти демократій. Важливе звернення президента Байдена
Уряд вніс зміни до Правил дорожнього руху
Уряд вніс зміни до Правил дорожнього руху
Збройні сили знищили за добу ще 1 380 окупантів та 55 танків ворога, – Генштаб
Збройні сили знищили за добу ще 1 380 окупантів та 55 танків ворога, – Генштаб
Ексглава Ради безпеки Ізраїлю Еяль Хулата: «Тепер Іран може вільно торгувати балістичними ракетами з Росією»
Ексглава Ради безпеки Ізраїлю Еяль Хулата: «Тепер Іран може вільно торгувати балістичними ракетами з Росією»
ГоловнаСуспільствоВійна

Українські війська закріпилися на лівому березі Херсонщини, – ISW

ЗСУ провели вдалі наземні операції.

Українські війська закріпилися на лівому березі Херсонщини, – ISW
Фото: Генштаб ЗСУ

Українські війська продовжили більш масштабні, ніж зазвичай, наземні операції на лівому березі Херсонської області та закріпилися у селі Кринки. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW)

Згідно геолокаційних кадрів, опублікованих 19 жовтня, українські сили просунулися до північно-східних Кринок (27 км на схід від міста Херсона та 2 км від річки Дніпро). 

Російські військові блогери стверджували, що українські війська закріплюються біля Кринок і продовжують утримувати свою присутність біля Антонівського шосе та залізничних мостів. Відомий російський військовий блогер стверджував, що українські війська тимчасово просунулися далі в Кринки аж до дороги Козачі Лагері-Кринки-Корсунка, перш ніж російські авіаудари відкинули українські війська на північну околицю населеного пункту. 

За інормацією іншого російського блогерабіля Піщанівки (14 км на схід від Херсона та 4 км від Дніпра) тривають бої, а на південній околиці населеного пункту діє українська диверсійно-розвідувальна група. 

Відомий російський військовий блогер припустив, що станом на полудень 18 жовтня російські сили утримували лише позиції на південній околиці Піщанівки, а український Генштаб 19 жовтня повідомив, що російська авіація завдала удару по Піщанівці, маючи на увазі, що українські сили все ще діють. в населеному пункті. 

Проте ISW не спостерігав жодного іншого візуального підтвердження того, що українські сили утримують якісь інші позиції в населених пунктах на східному березі Херсонщини, окрім Кринок.

Раніше повідомлялося, що Сили оборони України просунулися на окупованому лівому березі Херсонщини. Зокрема один з російських “воєнкорів”, які скаржився, що ЗСУ десантувалися на лівий східний берег і прорвали там російську оборону. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies