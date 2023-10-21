Українські війська закріпилися на лівому березі Херсонщини, – ISW

Українські війська продовжили більш масштабні, ніж зазвичай, наземні операції на лівому березі Херсонської області та закріпилися у селі Кринки. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW)

Згідно геолокаційних кадрів, опублікованих 19 жовтня, українські сили просунулися до північно-східних Кринок (27 км на схід від міста Херсона та 2 км від річки Дніпро).

Російські військові блогери стверджували, що українські війська закріплюються біля Кринок і продовжують утримувати свою присутність біля Антонівського шосе та залізничних мостів. Відомий російський військовий блогер стверджував, що українські війська тимчасово просунулися далі в Кринки аж до дороги Козачі Лагері-Кринки-Корсунка, перш ніж російські авіаудари відкинули українські війська на північну околицю населеного пункту.

За інормацією іншого російського блогерабіля Піщанівки (14 км на схід від Херсона та 4 км від Дніпра) тривають бої, а на південній околиці населеного пункту діє українська диверсійно-розвідувальна група.

Відомий російський військовий блогер припустив, що станом на полудень 18 жовтня російські сили утримували лише позиції на південній околиці Піщанівки, а український Генштаб 19 жовтня повідомив, що російська авіація завдала удару по Піщанівці, маючи на увазі, що українські сили все ще діють. в населеному пункті.

Проте ISW не спостерігав жодного іншого візуального підтвердження того, що українські сили утримують якісь інші позиції в населених пунктах на східному березі Херсонщини, окрім Кринок.

Раніше повідомлялося, що Сили оборони України просунулися на окупованому лівому березі Херсонщини. Зокрема один з російських “воєнкорів”, які скаржився, що ЗСУ десантувалися на лівий східний берег і прорвали там російську оборону.