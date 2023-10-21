Німеччина виділяє для України ще 200 мільйонів євро

Федеральний уряд Німеччини виділяє ще 200 мільйонів євро на відновлення України. Про це повідомив Державний секретар федерального Міністерства економіки Німеччини Йохен Флясбарт під час візиту до України в п’ятницю, пише Augsburger Аllgemeine.

Гроші спрямують на освіту, охорону здоров’я та постачання питної води та реконструкцію українських міст.

Флясбарт також наголосив на важливості підтримувати ключові сектори економіки України, як-то сільське господарство, оскільки людям потрібні перспективи та робочі місця.

Міністерство розвитку Німеччини зазначає, що з початку російського вторгнення в Україну у лютому 2022 року Берлін виділив на підтримку українців близько мільярда євро.

Нагадаємо, уряд Німеччини повідомив про нову партію військової допомоги, яку країна передала Україні. Так, серед іншої важливої допомоги, Україні нададуть додаткові зенітки Gepard.