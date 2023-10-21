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Росіяни застосовують нову тактику обстрілів українських міст

Ворог активізовує одночасно крилаті ракети та КАБи.

Росіяни застосовують нову тактику обстрілів українських міст
Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області

Вночі на суботу під час обстрілу України окупанти використали нову тактику мішаних атак. За словами керівника Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк, українські військові спостерігали одночасний пуск крилатих ракет та КАБів.

Про це Наталія Гуменюк заявила під час телемарафону.

За словами спікера, наразі спостерігається активізація тактичної авіації, застосування ракетних комплексів наземного базування і пуски ракет разом з КАБами. Одночасний пуск крилатих ракет і авіабомб українські військові раніше не спостерігали.

"Це однозначно намагання ворогом завдати ракетного удару максимально ефективно для себе, оскільки знають, що по КАБах працювати ми не можемо", – зазначила Гуменюк.

Наталія Гуменюк додає, що цієї ночі ворог застосував складну тактику обстрілу мішаних атак –практично одночасно спрямовувались з тактичної авіації і керовані авіабомби по фронтових територіях і крилаті ракети типу Х-59 по подальших територіях другого ешелону підготовки, "наприклад Кривий Ріг, Миколаївська область і застосовувались ударні беспілотники".

"Фактично все було одночасно і скеровано на виснаження протиповітряної оборони і з максимальним досягненням результату", – додала Гуменюк.

Спікер зазначила, що .основний акцент ворог переніс, очевидно, в повітря. 

Нагадаємо, впродовж доби ворог завдав 9 ракетних та 39 авіаційних ударів, здійснив 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення.

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