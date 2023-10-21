Російську техніку знищили за допомогою FPV-дронів, Javelin та мінометів.

Оператори 3-го полку Сил спецоперацій (ССО) виявили важку техніку окупантів, яка рухалась у напрямку Авдіївки. В результаті були знищені російські танки та БТР.

Про це повідомила пресслужба Командуваня Сил спецоперацій ЗСУ.

“На Авдіївському напрямку ворог поновив наступальні дії та не полишає спроб оточити місто. Однак наші захисники міцно тримають оборону і завдають ворогу чималих втрат”, - зазначили в ССО.

Бійці ССО за допомогою FPV-дронів, Javelin та мінометів знищили:

чотири БТР

два танки

кілька десятків живої сили противника

Нагадаємо, Сили оборони на Таврійському напрямку знищили понад 1 050 росіян та дві сотні одиниць ворожої техніки.