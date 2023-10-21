Уряд вніс зміни до Правил дорожнього руху
Уряд вніс зміни до Правил дорожнього руху
Збройні сили знищили за добу ще 1 380 окупантів та 55 танків ворога, – Генштаб
Збройні сили знищили за добу ще 1 380 окупантів та 55 танків ворога, – Генштаб
​Як депутати Верховної Ради голосували за заборону УПЦ МП (ПРІЗВИЩА)
​Як депутати Верховної Ради голосували за заборону УПЦ МП (ПРІЗВИЩА)
Хто хоче взяти під контроль Верховний Суд і чим це нам загрожує?
Хто хоче взяти під контроль Верховний Суд і чим це нам загрожує?
«Ти чорт йоб..й!» Як Верховна Рада забороняла УПЦ МП (поіменно)
«Ти чорт йоб..й!» Як Верховна Рада забороняла УПЦ МП (поіменно)
Ексглава Ради безпеки Ізраїлю Еяль Хулата: «Тепер Іран може вільно торгувати балістичними ракетами з Росією»
Ексглава Ради безпеки Ізраїлю Еяль Хулата: «Тепер Іран може вільно торгувати балістичними ракетами з Росією»
Результати виборів у Польщі. Україні рано радіти
Результати виборів у Польщі. Україні рано радіти
Лубінець заявив, що Офіс омбудсмана перевірив 100% ВЛК і назвав проблеми, які виявили під час моніторингу
Лубінець заявив, що Офіс омбудсмана перевірив 100% ВЛК і назвав проблеми, які виявили під час моніторингу
Битва за Авдіївку
Битва за Авдіївку
ГоловнаСуспільствоВійна

Воїни ССО під Авдіївкою знищили важку техніку та живу силу окупантів

Російську техніку знищили за допомогою FPV-дронів, Javelin та мінометів.

Воїни ССО під Авдіївкою знищили важку техніку та живу силу окупантів
Фото: Скріншот з відео

Оператори 3-го полку Сил спецоперацій (ССО) виявили важку техніку окупантів, яка рухалась у напрямку Авдіївки. В результаті були знищені російські танки та БТР.

Про це повідомила пресслужба Командуваня Сил спецоперацій ЗСУ.

“На Авдіївському напрямку ворог поновив наступальні дії та не полишає спроб оточити місто. Однак наші захисники міцно тримають оборону і завдають ворогу чималих втрат”, - зазначили в ССО.

Підписуйтесь на наш Google News

Бійці ССО за допомогою FPV-дронів, Javelin та мінометів знищили:

  • чотири БТР
  • два танки
  • кілька десятків живої сили противника

Нагадаємо, Сили оборони на Таврійському напрямку знищили понад 1 050 росіян та дві сотні одиниць ворожої техніки.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies